Ряд стран эвакуируют сотрудников своих посольств из Афганистана

Власти Германии, Чехии, Швеции, Испании, Японии вслед за США объявили об эвакуации сотрудников своих представительств в Афганистане.
Как передает телеканал CNN, США намерены вывезти всех своих дипломатов и технический персонал в течение 72 часов. Эвакуации они будут дожидаться в аэропорту Кабула.
В бундесвере заявили, что операция по вывозу граждан ФРГ и работавших на немецкие власти афганцев из Кабула начнется в понедельник. Для этого в страну направят несколько транспортных самолетов. По данным Bild, предстоит эвакуировать порядка 100 граждан ФРГ - около 30 сотрудников посольства и порядка 80 сотрудников неправительственных организаций. Как сообщил глава МИД Германии Хайко Маас, дипломаты и их семьи уже находятся в аэропорту. Посольство закрыто.
Как проинформировала представитель минобороны Чехии Яна Цехмайстерова, "эвакуация из Кабула двух чешских дипломатов, а также граждан Афганистана, работавших в посольстве или помогавших в качестве переводчиков нашим военнослужащим, будет проведена в ближайшие дни силами чешской армии". Речь идет о нескольких десятках человек, в число которых входят также члены семей местных жителей, работавших в дипмиссии.
Швеция намерена завершить аналогичную операцию сегодня в течение дня. Готовится к эвакуации и персонал испанского посольства. Решение об эвакуации дипломатов приняли также в Японии, Норвегии, Дании.
Между тем в посольстве РФ заявили, что угроз дипмиссии нет, эвакуацию пока проводить не требуется.
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