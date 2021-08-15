Новости

Путин обсудил с Мирзиёевым события в Афганистане 16:53
Жара в Москве сменится грозовыми ливнями с сильным ветром 16:44
НАТО пока сохранило представительство в Афганистане 16:35
Ряд стран эвакуируют сотрудников своих посольств из Афганистана 16:08
Афганская делегация отправится в Катар на переговоры с талибами 15:44
Bloomberg: Экономика России показала самый быстрый рост с 2000 года 15:38
СМИ: Пока не удается согласовать условия передачи власти в Афганистане 15:21
Сотни заключенных бежали из афганской тюрьмы 15:12
СМИ: Президент Афганистана подал в отставку 14:26
Слуцкий: Важно не допустить приближения террористов к границам РФ 14:08
Электромагнитная пушка из фантастики поступила в продажу 14:05
Умерла итальянская актриса Пьера Дельи Эспости 14:03
Умер актер Джанфранко Д'Анджело 13:57
Инфекционист рассказал, когда появятся новые штаммы коронавируса 13:56
"Талибан" объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана 13:37
Умер советский актер Вагиф Алиев 13:36
На Камчатке спасатели подняли со дна озера тело четвертого погибшего 13:28
СМИ: Президент Афганистана в ближайшие часы сложит с себя полномочия 13:03
Премьер-министр Гаити объявил чрезвычайное положение в стране 12:47
Россия не планирует эвакуацию дипломатов из Кабула 12:29
Захарова: Мир с ужасом следит за результатами эксперимента США в Афганистане 12:08
Россияне рассказали, какие направления открыли для туризма в пандемию 11:39
В Кабуле пытаются безуспешно эвакуировать афганских переводчиков 11:33
Оперштаб: В Москве выявлено 1 954 новых случая COVID-19 11:24
Акинфеев повторил рекорд Игнашевича в чемпионате России 10:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
15.08.2021 16:08
Рубрика: В мире

Ряд стран эвакуируют сотрудников своих посольств из Афганистана

Текст: Юрий Когалов

Власти Германии, Чехии, Швеции, Испании, Японии вслед за США объявили об эвакуации сотрудников своих представительств в Афганистане.

Афганская делегация отправится в Катар на переговоры с талибами

Как передает телеканал CNN, США намерены вывезти всех своих дипломатов и технический персонал в течение 72 часов. Эвакуации они будут дожидаться в аэропорту Кабула.

В бундесвере заявили, что операция по вывозу граждан ФРГ и работавших на немецкие власти афганцев из Кабула начнется в понедельник. Для этого в страну направят несколько транспортных самолетов​​​. По данным Bild, предстоит эвакуировать порядка 100 граждан ФРГ - около 30 сотрудников посольства и порядка 80 сотрудников неправительственных организаций. Как сообщил глава МИД Германии Хайко Маас, дипломаты и их семьи уже находятся в аэропорту. Посольство закрыто.

Как проинформировала представитель минобороны Чехии Яна Цехмайстерова, "эвакуация из Кабула двух чешских дипломатов, а также граждан Афганистана, работавших в посольстве или помогавших в качестве переводчиков нашим военнослужащим, будет проведена в ближайшие дни силами чешской армии". Речь идет о нескольких десятках человек, в число которых входят также члены семей местных жителей, работавших в дипмиссии.

Слуцкий: Важно не допустить приближения террористов к границам РФ

Швеция намерена завершить аналогичную операцию сегодня в течение дня. Готовится к эвакуации и персонал испанского посольства. Решение об эвакуации дипломатов приняли также в Японии, Норвегии, Дании.

Между тем в посольстве РФ заявили, что угроз дипмиссии нет, эвакуацию пока проводить не требуется.

Сайт "РГ" ведёт хронику событий в Афганистане.

В мире Ближний Восток Афганистан В мире Европа Германия В мире Европа Чехия В мире США В мире Европа Испания Ситуация в Афганистане

Главное сегодня

Россия не планирует эвакуацию дипломатов из Кабула
Bloomberg: Экономика России показала самый быстрый рост с 2000 года
Эрдоган выразил соболезнования в связи с катастрофой Бе-200 в Турции
Умер легендарный немецкий футболист Герд Мюллер
Светосигнальные балки машин ДПС могут оснастить функцией видеонаблюдения
Лукьянов: России не нужны посторонние свахи
Эксперты обсудили будущее Афганистана