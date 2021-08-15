Ряд стран эвакуируют сотрудников своих посольств из Афганистана

Власти Германии, Чехии, Швеции, Испании, Японии вслед за США объявили об эвакуации сотрудников своих представительств в Афганистане.

Как передает телеканал CNN, США намерены вывезти всех своих дипломатов и технический персонал в течение 72 часов. Эвакуации они будут дожидаться в аэропорту Кабула.

В бундесвере заявили, что операция по вывозу граждан ФРГ и работавших на немецкие власти афганцев из Кабула начнется в понедельник. Для этого в страну направят несколько транспортных самолетов​​​. По данным Bild, предстоит эвакуировать порядка 100 граждан ФРГ - около 30 сотрудников посольства и порядка 80 сотрудников неправительственных организаций. Как сообщил глава МИД Германии Хайко Маас, дипломаты и их семьи уже находятся в аэропорту. Посольство закрыто.

Как проинформировала представитель минобороны Чехии Яна Цехмайстерова, "эвакуация из Кабула двух чешских дипломатов, а также граждан Афганистана, работавших в посольстве или помогавших в качестве переводчиков нашим военнослужащим, будет проведена в ближайшие дни силами чешской армии". Речь идет о нескольких десятках человек, в число которых входят также члены семей местных жителей, работавших в дипмиссии.

Швеция намерена завершить аналогичную операцию сегодня в течение дня. Готовится к эвакуации и персонал испанского посольства. Решение об эвакуации дипломатов приняли также в Японии, Норвегии, Дании.

Между тем в посольстве РФ заявили, что угроз дипмиссии нет, эвакуацию пока проводить не требуется.

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