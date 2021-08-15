Рогозин: "Роскосмос" не обвиняет астронавта из-за дыры в "Союзе"

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация не обвиняет астронавта НАСА Серену Ауньон-Чэнселлор в сверлении отверстия в корабле "Союз МС-09" в 2018 году.

Об этом он написал в своем Twitter, отвечая на высказывание одного из пользователей о том, что в адрес астронавта якобы поступили соответствующие заявления. Рогозин подчеркнул, что "Роскосмос" никого не обвиняет. "Мы не хотим неприятностей для нашего сотрудничества", - цитирует РИА Новости.

По словам Рогозина, тщательное расследование исключило версию, что отверстие в корабле сделали на Земле. Так он ответил на предположение подписчика о том, что работник мог случайно просверлить дыру при подготовке "Союза МС-09".

Напомним, что 30 августа 2018 года на МКС произошло ЧП - внезапно упало давление. Как выяснилось позднее, воздух уходил через отверстие в бытовом отсеке "Союза МС-09". Корпус корабля был просверлен изнутри.