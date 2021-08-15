Самолеты British Airways перестали летать над Афганистаном

Британская авиакомпания British Airways сообщила, что перестала использовать воздушное пространство Афганистана, пишет РИА Новости.

Сейчас, по данным источников, американские военные устанавливают контроль над воздушным трафиком аэропорта Кабула, чтобы ускорить эвакуацию. США перебросили около трех тысяч солдат для обеспечения вывоза своих граждан. Об эвакуации своих граждан из страны уже объявили и другие государства.

Как заявил ТАСС источник в НАТО, аэропорт Кабула остается под контролем сил альянса. Все коммерческие рейсы отменены, вылетать могут только самолеты с гражданскими, которых эвакуируют.

Сообщалось, что аэропорт, куда эвакуировались сотрудники дипмиссии США, подвергся обстрелу.

Вскоре после того как США объявили об окончании вооруженной операции в Афганистане, члены запрещенной в России террористической группировки "Талибан" выступили против правительственных сил.

На этой неделе талибы взяли под контроль крупные города и погранпереходы Афганистана, после чего в воскресенье подошли к Кабулу. Президент республики Ашраф Гани покинул страну.