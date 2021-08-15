Новости

СМИ: Правительство Афганистана отказывается мирно передать власть совету 21:18
В Кабуле прогремели взрывы рядом с посольством США и дворцом президента 21:10
"Тоттенхэм" победил "Манчестер Сити" на старте чемпионата Англии 20:53
В Москву вернется 30-градусная жара 20:36
Талибы готовятся провозгласить создание "Исламского эмирата Афганистан" 20:24
Продажи автомобилей в мире сократились на 6,3 процента 20:14
Аэропорт в Кабуле с западными дипломатами подвергся обстрелу 20:07
Правительство Афганистана не подтверждает захват президентского дворца 19:43
Названы симптомы "скрытного" рака, от которого умирают 90% больных 19:31
Талибы отвергли идею переходного правительства в Афганистане 19:26
Жители Кабула в панике покидают свои дома 18:52
Видео: в Сочи открылись пляжи 18:48
Крупнейшая в мире нефтяная компания вложилась в солнечную электростанцию 18:27
Мэра Кривого Рога нашли мертвым 18:26
МИД РФ: Москва находится в контакте с США по Афганистану 18:06
СМИ: "Талибан" приказал своим силам войти в Кабул 17:36
По факту убийства мужчины на Кутузовском проспекте возбуждено дело 17:24
Дзюба остался в запасе "Зенита" на матч РПЛ с "Локомотивом" 17:15
Блинкен сообщил о переносе посольства США в аэропорт Кабула 17:05
Путин обсудил с Мирзиёевым события в Афганистане 16:53
Жара в Москве сменится грозовыми ливнями с сильным ветром 16:44
НАТО пока сохранило представительство в Афганистане 16:35
Ряд стран эвакуируют сотрудников своих посольств из Афганистана 16:08
Афганская делегация отправится в Катар на переговоры с талибами 15:44
Bloomberg: Экономика России показала самый быстрый рост с 2000 года 15:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
15.08.2021 20:07
Рубрика: В мире

Аэропорт в Кабуле с западными дипломатами подвергся обстрелу

Текст: Екатерина Забродина

Аэропорт Кабула, куда в воскресенье, 15 августа, экстренно эвакуировались все сотрудники дипмиссии США во главе с послом, подвергся обстрелу. Об этом сообщили сами американские дипломаты.

Жители Кабула в панике покидают свои дома

"Ситуация с безопасностью в Кабуле стремительно меняется, в том числе в аэропорту. Поступают сообщения о пожаре (позже данные обновились: речь идет все-таки об обстреле, а не о пожаре - прим. "РГ"). Поэтому мы инструктируем американских граждан, чтобы они оставались в укрытиях на местах. Те граждане США, которым нужно содействие в выезде из страны, должны зарегистрироваться для любого варианта, который может быть определен для возвращения в Соединенные Штаты", - говорится на сайте посольства в разделе "Новости".

При этом дипломаты настоятельно просят не звонить в посольство США в Кабуле для получения информации о заполнении формы или об эвакуационных рейсах. Кстати, днем ранее в посольстве сообщили, что международные коммерческие рейсы из Кабула все еще выполняются, но доступных мест на них может уже не быть.

Тем временем телеканал CBS передает, что на территорию аэропорта уже эвакуировался глава американской дипмиссии - временный поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилтон.

Фото: Ahmad SAHEL ARMAN / AFP
"Нас ждет унижение": что пресса в США пишет о коллапсе Афганистана

"Он покинул здание посольства и находится в аэропорту вместе с американским флагом", - рассказал в прямом эфире корреспондент Дэвид Мартин. По его словам, "дипломаты, военные и другие граждане США должны покинуть Афганистан к 31 августа, если не раньше". Но пока дипломаты остаются на территории аэропорта, где продолжают принимать заявления на визы от афганцев, которые сотрудничали со Штатами и теперь хотят покинуть родную страну. Известно, что Франция также переводит свое посольство в аэропорт Кабула для организации вывоза граждан.

Сайт "РГ" ведёт хронику событий в Афганистане.

В мире Ближний Восток Афганистан Ситуация в Афганистане

Главное сегодня

В Кабуле прогремели взрывы рядом с посольством США и дворцом президента
Bloomberg: Экономика России показала самый быстрый рост с 2000 года
Эрдоган выразил соболезнования в связи с катастрофой Бе-200 в Турции
Умер легендарный немецкий футболист Герд Мюллер
Светосигнальные балки машин ДПС могут оснастить функцией видеонаблюдения
Лукьянов: России не нужны посторонние свахи
Эксперты обсудили будущее Афганистана