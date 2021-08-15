Аэропорт в Кабуле с западными дипломатами подвергся обстрелу

Аэропорт Кабула, куда в воскресенье, 15 августа, экстренно эвакуировались все сотрудники дипмиссии США во главе с послом, подвергся обстрелу. Об этом сообщили сами американские дипломаты.

"Ситуация с безопасностью в Кабуле стремительно меняется, в том числе в аэропорту. Поступают сообщения о пожаре (позже данные обновились: речь идет все-таки об обстреле, а не о пожаре - прим. "РГ"). Поэтому мы инструктируем американских граждан, чтобы они оставались в укрытиях на местах. Те граждане США, которым нужно содействие в выезде из страны, должны зарегистрироваться для любого варианта, который может быть определен для возвращения в Соединенные Штаты", - говорится на сайте посольства в разделе "Новости".

При этом дипломаты настоятельно просят не звонить в посольство США в Кабуле для получения информации о заполнении формы или об эвакуационных рейсах. Кстати, днем ранее в посольстве сообщили, что международные коммерческие рейсы из Кабула все еще выполняются, но доступных мест на них может уже не быть.

Тем временем телеканал CBS передает, что на территорию аэропорта уже эвакуировался глава американской дипмиссии - временный поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилтон.

"Он покинул здание посольства и находится в аэропорту вместе с американским флагом", - рассказал в прямом эфире корреспондент Дэвид Мартин. По его словам, "дипломаты, военные и другие граждане США должны покинуть Афганистан к 31 августа, если не раньше". Но пока дипломаты остаются на территории аэропорта, где продолжают принимать заявления на визы от афганцев, которые сотрудничали со Штатами и теперь хотят покинуть родную страну. Известно, что Франция также переводит свое посольство в аэропорт Кабула для организации вывоза граждан.

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