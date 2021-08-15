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15.08.2021 15:21
Рубрика: В мире

СМИ: Пока не удается согласовать условия передачи власти в Афганистане

Текст: Юрий Когалов

Правительство Афганистана, движение "Талибан" (запрещено в РФ) и представители США ведут переговоры о мирной передаче власти в стране, но никаких решений пока не принято. Об этом сообщает РИА Новости.

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"Между афганским правительством, талибами и американцами ведутся серьезные переговоры о мирной передаче власти, но пока ничего не согласовано", - цитирует агентство свой источник.

Как отмечается, президент Ашраф Гани придерживается своих условий сложения полномочий. По его словам, передача власти не может быть проведена до тех пор, пока не будет известен его преемник и не будет заключено долгосрочное соглашение о мире и проведении выборов.

Как ранее стало известно, переговоры проходят в президентском дворце. Кабул окружен талибами. Как заявили в "Талибане", движение взяло под свой контроль всю территорию Афганистана.

Сайт "РГ" ведёт хронику событий в Афганистане.

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