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15.08.2021 21:18
Рубрика: В мире

СМИ: Правительство Афганистана отказывается мирно передать власть совету

Текст: Марина Алешина

На фоне вступления в Кабул движения "Талибан" (запрещено в России как террористическое) правительство Афганистана отказывается мирно передать власть политическим посредникам, а именно координационному совету, который был сформирован на переходный период. С таким обвинением в эфире телеканала Tolo News выступил глава Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматиар, передает ТАСС.

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Политик утверждает, что власти не готовы остановить боевые действия и передать власть учрежlению, которое якобы "устроит всех". Сам Хекматиар входит в тот самый совет вместе с экс-президентом Афганистана Хамидом Карзаем и главой Высшего совета по национальному примирению Абдуллой Абдуллой. Новый орган уже призвал обе стороны конфликта - как кабульское правительство, так и талибов - "предотвратить столкновения и анархию".

Впрочем, талибы также отвергают идею переходного правительства и собираются провозгласить создание "Исламского эмирата Афганистан".

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