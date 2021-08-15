Талибы готовятся провозгласить создание "Исламского эмирата Афганистан"

Следующим шагом движения "Талибан" (запрещено в России как террористическое) станет провозглашение "Исламского эмирата Афганистан" на территории республики. Об этом представитель талибов заявил агентству Associated Press.

По данным AP, объявление будет сделано из президентского дворца в Кабуле, в который, по данным СМИ, уже вошли талибы (афганское правительство не подтверждает потерю резиденции, хотя уже нет сомнений, что президент Афганистана Ашраф Гани покинул дворец - как и саму страну в неизвестном направлении).

С утра воскресенья, 15 августа, боевики развернули активное наступление на столицу по всем направлениям.

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