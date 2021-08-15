Правительство Афганистана не подтверждает захват президентского

Из Кабула приходят противоречивые сведения о том, в чьих руках находится президентский дворец, который ранее, по сообщениям СМИ, покинул глава Афганистана Ашраф Гани.

Телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на местных журналистов утверждает, что в резиденцию уже вошли талибы (движение запрещено в РФ как террористическое).

Однако правительство Афганистана официально не подтверждает информацию о том, что дворец находится в руках "Талибана", уточняет Reuters.

При этом непосредственно пообщаться с кем-либо из афганских официальных лиц агентству не удалось.Но в том, что представителей законной власти во дворце уже нет, сомневаться практически не приходится.

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