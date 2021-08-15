СМИ: Президент Афганистана подал в отставку

Президент Афганистана Ашраф Гани сложил свои полномочия. Об этом сообщает агентство Sputnik со ссылкой на собственные источники. Официально эта информация пока не подтверждена.

По некоторым данным, для Гани подготовлен самолет, на котором он сможет покинуть страну.

Как передает агентство Reuters, главой переходной власти в стране назначен бывший министр внутренних дел Ахмад Джалали.

Ранее и.о. министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заверил, что "переход власти пройдет мирным путем". Переговоры между властями и делегацией талибов проходили в президентством дворце.

В то же время движение "Талибан" (запрещено в РФ) объявило, что взяло под свой контроль всю территорию Афганистана.