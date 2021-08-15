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Рубрика: В мире

СМИ: Президент Афганистана подал в отставку

Текст: Юрий Когалов

Президент Афганистана Ашраф Гани сложил свои полномочия. Об этом сообщает агентство Sputnik со ссылкой на собственные источники. Официально эта информация пока не подтверждена.

Фото: Совет Федерации РФ/ РИА Новости
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По некоторым данным, для Гани подготовлен самолет, на котором он сможет покинуть страну.

Как передает агентство Reuters, главой переходной власти в стране назначен бывший министр внутренних дел Ахмад Джалали.

Ранее и.о. министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заверил, что "переход власти пройдет мирным путем". Переговоры между властями и делегацией талибов проходили в президентством дворце.

В то же время движение "Талибан" (запрещено в РФ) объявило, что взяло под свой контроль всю территорию Афганистана.

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