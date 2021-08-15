СМИ: "Талибан" приказал своим силам войти в Кабул

Вооруженным формированиям "Талибана" (движение запрещено в РФ как террористическое) отдан приказ войти в Кабул. Об этом сообщает катарский телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на заявление самих талибов.

Собственно, подтверждением этому служат новостные сводки всего воскресного дня 15 августа, когда боевики уже с утра развернули массированное наступление на столицу Афганистана, которое продолжается и в эти минуты.

Талибы подтверждают, что правительственные силы сдают свои позиции и покидают Кабул. Таким образом, власть на местах переходит к противникам режима.

Также в воскресенье в "Талибане" объявили о взятии столиц еще двух афганских провинций на востоке, павших под их натиском. "Под наш контроль перешли города Чарикар и Парун - столицы провинций Парван и Нуристан. Губернаторы, начальники полиции, разведслужбы и другие органы управления полностью захвачены", - цитирует ТАСС официального представителя талибов Забихуллу Муджахиду, который постоянно обновляет свою страницу в Twiter. Он утверждает, что афганская армия оставила не только свои позиции, но также оружие, боеприпасы и амуницию.

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