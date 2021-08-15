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Рубрика: В мире

В Израиле открылись пункты ночной вакцинации от COVID-19

В 10 городах Израиля открылись пункты ночной вакцинации от COVID-19.

Израиль утилизирует 80 тысяч доз вакцин от COVID-19

"Это спасает жизнь . Мы продолжим прилагать все усилия и использовать все средства, чтобы вакцинировать всех, кто хочет и может", - заявил премьер-министр страны Нафтали Беннет. Он призвал граждан воспользоваться возможностью сделать прививку без очередей в нерабочее время.

Массовая вакцинация населения от коронавируса началась в Израиле 20 декабря прошлого года. Согласно последним данным, более 5,4 миллиона человек получили обе дозы препарата Pfizer (61 процент). С июня начали прививать подростков в возрасте 12-15 лет, напоминает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что эффективность вакцины Pfizer снизилась до 39 процентов.

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