В Музее-заповеднике "Горки Ленинские" выступят Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана, Alfredo Rodriguez Trio и Roosevelt Collier Band, а в Кафедральном соборе Св. Петра и Павла будет исполнена музыка Людовико Эйнауди.

Кто играет: Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Alfredo Rodriguez Trio, Roosevelt Collier Band, трио Олега Аккуратова, Fantine и другие.

Что играет: Джаз, соул, фьюжн.

Почему идти: Фестиваль "Jazzовые сезоны" намерен в очередной раз подтвердить репутацию самого горячего джазового опенэйра страны. В этом году в подмосковных Горках традиционно будет свинговать Игорь Бутман со своим оркестром, гений игры на pedal-steel-гитаре Рузвельт Колльер зарядит энергией американского юга, а один из лучших кубинских пианистов Альфредо Родригес добавит жаркого latino. Зрителей фестиваля ждет в общей сложности 14 часов джаза. А также мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, живописи, гончарному и кузнечному делу, спортивные авктивности, маркет, фуд-корт и тд. И, конечно, ни с чем не сравнимая атмосфера Музея-заповедника "Горки Ленинские".

Где, когда, сколько: 21-22 августа; Музей-заповедник "Горки Ленинские"; 2 000 - 8 000.

Фото: Бельканто

Кто играет: Алексей Донской, Константин Бороухин, Никита Хабин, Роман Вартанян, Антон Иванов.

Что играет: Произведения Л. Эйнауди.

Почему идти: Людовико Эйнауди - "классический композитор эпохи YouTube", как назвали его в The New York Times - сочиняет удивительно красивую эклектичную музыку. В ней в равновесии пребывают барокко и фортепианный минимализм, этника и электроника - неоклассика в чистом виде. Мелодии Людовико прекрасно ложатся на уши - кажется, что они уже давно звучат в душе. Неслучайно эта музыка быстро прижилась в кинематографе - итальянский композитор имеет нескольких престижных кинонаград и номинацию на премию "Оскар". На концерте в соборе Св. Петра и Павла прозвучат самые известные композиции Эйнауди в исполнении инструментального ансамбля, центром которого станет старинный орган фирмы Wilhelm Sauer.

Где, когда, сколько: Кафедральный собор Св. Петра и Павла; 20 августа; 1 300 - 4 200 руб.