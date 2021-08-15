В результате наводнений в Турции погибли 58 человек

Последствия наводнения в городе Бозкурт в районе Кастамону, 14 августа 2021 г. Фото: STR / AFP

Не менее 58 человек погибли в результате наводнений на севере Турции. Об этом в воскресенье сообщило правительственное управление по чрезвычайным ситуациям.

Уточняется, что в Кастамону жертвами стихии стали 48 человек, девять граждан погибли в Синопе и один - в Бартыне, пишет ТАСС.

В пятницу президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил пострадавшие от наводнений регионы зонами стихийного бедствия. Там продолжаются поисково-спасательные работы, в которых задействовано более 4,6 тысячи человек и свыше тысячи единиц техники.

Напомним, рекордное количество осадков, выпавшее в ряде северных провинций Турции, привело к наводнениям и селям. Нанесен ущерб зданиям, автомашинам и инфраструктуре. Ранее сообщалось, что в результате обрушения моста на трассе, соединяющей Карабюк и Кастамону, ранения получили 13 человек.