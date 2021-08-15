Во Франции массово протестуют против санитарных пропусков

Август во Франции - традиционный месяц летних отпусков, когда миллионы семей отправляются на пляжи Средиземноморья, побережья Атлантического океана, а жизнь в столице и других крупных городах страны стихает, приобретает провинциальную неторопливость. Но не в этом году.

К немалому удивлению местных властей, вот уже которую неделю подряд французы, несмотря на жару за плюс 30 , устраивают массовые манифестации против санитарных пропусков и обязательной вакцинации для медперсонала, пожарных и ряда других категорий. В эту субботу на улицы свыше 200 городов, по данным МВД, вышла 251 тысяча человек, а по подсчетам независимых активистов их было как минимум в два раза больше.

Только в Париже участие в этих акциях приняли 14 тысяч людей самых разных политических взглядов, профессий, возрастов. Конечно, среди них были и те, кто сомневается в необходимости прививок. Но большинство все-таки выступает против того, что теперь без санпропуска в виде QR-кода на смартфоне, где зарегистрирована полная вакцинация, свежий негативный тест или перенесенный ковид, не попасть в кафе, бистро, музеи, театры, а также на самолет или поезд. И это в стране, где права и свободы со времен Великой французской революции записаны в генетическом коде нации.

Как заявил организатор одной из парижских колонн в прошлом соратник Марин Ле Пен, а ныне глава небольшой партии "Патриоты" Флориан Филиппо, "мы против апартеида, когда французов поделили на две категории: у одной оказалось больше прав, чем у другой". Отсюда и гневные плакаты в руках манифестантов: "Долой санитарную диктатуру!", "Мы за право выбора!", "Макрон, нам не нужен твой пропуск!".

Главе государства демонстранты также припомнили его слова, произнесенные в апреле, когда он давал интервью нескольким региональным СМИ. Тогда президент заявил, что "санитарные сертификаты" никогда не станут обязательными для посещения таки привычных мест, как рестораны, театры, кинозалы. Справедливости ради отметим, что с тех пор на Францию, как и на весь мир, обрушился более заразный и агрессивный штамм "дельта", смешавший карты борцов с пандемией. Поэтому в то время, как 37 процентов французов (опрос социальной службы Elabe) поддерживают противников санпропусков, 62 процента считают, что они необходимы для доступа в общественные места.

Кстати, такая метаморфоза, как здесь надеются, временная, сыграла на руку местному студенчеству. Дело в том, что тысячи молодых французов и француженок получили возможность неплохо подзаработать на нынешних ограничениях: их сейчас активно нанимают владельцы ресторанов и кафе для проверки санпропусков у посетителей. Даже запущены специальные платформы, такие как StudentPop, StaffMe, для их найма. Работая по четыре-пять часов в день, ребята могут наварить за месяц от 1200 до 1400 евро, а студенты-медики, которых привлекают к проведению антигенных экспресс-тестов, и того больше.