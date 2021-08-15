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15.08.2021 12:08
Рубрика: В мире

Захарова: Мир с ужасом следит за результатами эксперимента США в Афганистане

Текст: Юрий Когалов
Происходящее сегодня в Афганистане стало результатом экспериментов США, и мир с ужасом следит за развитием ситуации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Удивительно, но факт: в Афганистане идет противостояние двух сил, обе из которых результат мыслительного процесса США​​​. С ужасом мир следит за результатом очередного исторического эксперимента Вашингтона", - написала Захарова в Telegram-канале.

Фото: Getty Images
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Напомним, после объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло наступление на правительственные силы. Согласно оценками экспертов, талибы контролируют уже до 85 процентов территории страны. Как передает Al-Arabia, столкновения идут на окраинах Кабула. "Талибан" объявил, что не намерен захватывать столицу силовым путем и ведет переговоры для ее мирной передачи.

Несмотря на обострение обстановки эвакуация сотрудников российского посольства в Кабуле не планируется. Как заявил "Интерфаксу" спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов, "посол и наши сотрудники спокойно выполняют свои обязанности".

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