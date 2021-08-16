Аскар Акаев рассказал о трудном опыте первого президента

Аскар Акаевич, прежде всего горячий вопрос дня. Нестабильность в Афганистане угрожает многим, но в особой зоне риске оказались страны Центральной Азии. Каковы, на ваш взгляд, должны быть действия?

Аскар Акаев: Действительно, события последних дней в Афганистане вызывают большую тревогу в среднеазиатских республиках. Дело в том, что в северных провинциях Афганистана нашли приют многотысячные бандформирования и террористические группировки из числа выходцев из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и других республик, которые имеют богатый опыт боев в Сирии, Ливии и Ираке в составе ИГИЛ (запрещена на территории РФ. - Ред.) и других террористических организаций. Они давно вынашивают планы построения Исламского халифата в Средней Азии. Вдохновленные стремительной и легкой победой "Талибана" (запрещено на территории РФ. - Ред.), они в первую очередь могут устремиться в Среднюю Азию, тем более что был опыт вероломного нашествия тысячных бандформирований Исламского движения Узбекистана (ИДУ), (запрещенного на территории РФ) на Таджикистан и Кыргызстан. Тогда в Кыргызстане мы были вынуждены отражать нападения боевиков только собственными силами при военно-технической поддержке России, но все же не пропустили ни одного террориста. Именно после этих событий в 2000 г. среднеазиатские республики совместно с Россией образовали ОДКБ. А в 2001 г. в Шанхае было принято решение стран ШОС о формировании Антитеррористического центра ШОС и принята Конвенция о совместной борьбе с террористическими силами в Центральной Азии. Так что, если сегодня какие-либо террористические силы из Афганистана попытаются дестабилизировать обстановку в Средней Азии, то они несомненно получат сокрушительный отпор коллективных сил стран ОДКБ и ШОС. Надо отдать должное превентивным действиям России со своими среднеазиатскими союзниками по ОДКБ, проведенным учениям, которые наверняка надолго охладили горячие головы боевиков на афганской территории. Но в дальнейшем, конечно же, потребуются объединенные действия антитеррористических сил стран ОДКБ и ШОС, которые отрабатывались в последние два десятилетия.

Аскар Акаевич, вашу поездку сопровождало огромное количество домыслов. Что было на самом деле?

Аскар Акаев: Риск и шанс одновременно, которые в итоге позволили мне сделать первый шаг по пути восстановления своего доброго имени в Кыргызстане и открытия дороги на родину.

Кто гарантировал вашу безопасность?

Аскар Акаев: В первую очередь действующий президент Кыргызстана Садыр Жапаров. И, конечно же, государственное руководство России, которое все эти годы оказывает мне и моей семье неизменную поддержку, за что я бесконечно благодарен.

Главное, чья это была идея?

Аскар Акаев: Автор идеи - нынешний президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Он лично мне позвонил и пригласил в республику для сотрудничества с правоохранительными органами по делу, связанному с Кумтором, в котором были обвинения и против меня. Он пообещал, что все будет происходить в рамках законности, и слово свое сдержал.

С кем вы официально встретились в Бишкеке?

Аскар Акаев: Прежде всего сразу по прибытии в Бишкек меня и моего сына Илима, сопровождавшего в поездке, принял президент республики Садыр Нургожоевич Жапаров. Встреча-беседа была весьма конструктивной и дружественной. Я высказал поддержку тем созидательным делам, которые были начаты в республике после октябрьских событий 2020-го года и выразил готовность оказать свою посильную помощь в их реализации.

А затем он передал меня, как говорится, из "рук в руки", председателю ГКНБ Кыргызстана Камчыбеку Ташиеву, в учреждении которого я и проработал с его сотрудниками полную рабочую неделю. Там ко мне было проявлено максимальное уважение, поэтому мы работали весьма плодотворно. Я дал чистосердечные ответы и пояснения на все вопросы. Но об итогах говорить пока еще рано. Возможно, появятся дополнительные вопросы. А потом компетентные органы примут окончательное решение. Надеюсь, что оно будет справедливым.

Почему Кумтор оброс не столько инвестициями, сколько судебными исками?

Аскар Акаев: Кумтор - одно из крупнейших в мире месторождений золота. Поэтому у народа Кыргызстана с ним были связаны большие надежды, которые сбылись лишь отчасти. Когда в 1991 году после распада СССР Кыргызстан получил независимость, перед республикой встала первая важная задача по созданию собственной национальной валюты, а самое главное - поиск постоянного источника золотовалютных резервов для ее обеспечения. У Кыргызстана для этого был единственный источник - золото Кумтора. Поэтому в большой спешке проходил поиск крупной горнодобывающей компании для разработки Кумтора. К сожалению, у нас тогда не было квалифицированных специалистов с достаточным опытом работы с международными компаниями. Пользуясь этим, канадская компания "Камеко", привлеченная для разработки Кумтора, при заключении соглашения получила себе большие выгоды, требуя необоснованные освобождения от налогов и платежей за пользование природными ресурсами.

Но самую большую ошибку мы допустили в 2003 году, когда впервые после двух десятилетий низких цен на золото начался длительный этап высоких цен. Мы пошли на реструктуризацию проекта с целью выхода на международную биржу для привлечения дополнительных инвестиций, приняв предложение "Камеко", которое ввело нас в заблуждение, завысив стоимость своих дополнительных активов в других странах мира, и получило несправедливо большую долю в новой компании "Центерра".

Денежные переводы киргизской диаспоры на родину составляют почти треть бюджета страны

А в дальнейшем уже "Центерра", в погоне за сверхприбылями, нанесла огромный экологический ущерб, сваливая отходы производства на ледники, что было категорически запрещено законом. А ледники - это ценнейший запас пресной воды, что, образно говоря, с каждым годом становится дороже золота.

Считаю, что нынешняя власть Кыргызстана поступила правильно, приняв решение о введении внешнего управления на Кумторе, чтобы остановить экологическую катастрофу, связанную с загрязнением ледников и других природных ресурсов, а также несправедливым распределением экономической выгоды от реализации проекта Кумтор. Именно поэтому я счел необходимым поехать в Кыргызстан и помочь родной республике в доведении этого решения до победного завершения.

Что вас дома поразило? Обрадовало?

Аскар Акаев: Поразили изменения в столице. Бишкек изменился местами до неузнаваемости. Обрадовало село. Сельчане Кыргызстана весьма успешно адаптировались к рыночным условиям хозяйствования. Благодаря этому большинство сельских жителей стали жить лучше. Села стали краше. Все это стало результатом успешно проведенной в свое время земельно-аграрной реформы.

Возвращение Аскара Акаева на родину. 105-летняя Апа, мать Майрам Акаевой, продолжает всех ждать дома… Фото: Из личного архива Аскара Акаева / instagram.com/Bishkek Life

Вам удалось побывать на своей родине и родине жены, где до сих пор ждет вас всех 105-летняя мама Майрам Дуйшеновны?

Аскар Акаев: К большому моему счастью, мне удалось побывать как у себя, на малой родине, так и на родине Майрам. В Бишкеке и Кемине я встретился с родственниками, поклонился могилам родителей и братьев. Прав был Александр Сергеевич Пушкин, когда говорил: ""Два чувства дивно близки нам ... любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам". Нечто подобное я и испытал. В Таласе, горная дорога туда и обратно заняла десять часов, была очень трогательная встреча с нашей Апа - матерью Майрам, ее детьми, внуками и правнуками. Хотя Апа 105 лет, но у нее сохранились ясный ум и прекрасная речь. Она была очень рада моему приезду.

Весьма памятной для меня стала встреча со старейшим академиком Мамбетом Мамакеевым, выдающимся хирургом, который в свои 93 года все еще продолжает работать.

Конечно, рад, что повидал своих верных друзей и соратников, вместе с которыми посетил мавзолей великого писателя Чингиза Айтматова, возложил цветы к его памятнику.

Вы не обижаетесь на тех людей, что распустили так много небылиц про вас и вашу семью? И, увы, продолжают это делать сейчас, вещая о "договорняке", обмене, обмане...

Аскар Акаев: Бог им всем судья! В таких случаях я поступаю так, как рекомендовал поэт: "хвалу и клевету приемли равнодушно". Недаром в народе говорят, клевету побеждают только презрением. Нельзя тратить драгоценное время на обиды и месть, а лучше потратить его хоть на малые, но добрые дела.

Август - это парад 30-летия независимости постсоветских государств после распада СССР. Что вы можете сказать об итогах этой свободы? С кем из бывших коллег-президентов поддерживаете отношения?

Аскар Акаев: Прежде всего следует сказать о том, что на постсоветском пространстве появились новые независимые государства, в большинстве своем входящие в СНГ, которые в разной степени, но все же состоялись как самостоятельные государства на политической карте мира, став полноправными членами ООН.

Вместе с тем следует отметить огромную роль России в этом историческом событии конца XX века. Нельзя забывать, что успешному становлению способствовали два ключевых фактора: во-первых, уже в недрах Советского Союза в союзных республиках были созданы все государственные институты, включая даже МИДы, подготовлены высококвалифицированные национальные управленческие кадры; а во-вторых, в 1991 году новая демократическая Россия не стала удерживать никого силой, напротив, сама отпустила всех в свободное плавание. А ведь могло быть и иначе... В 1990-е годы Россия, сама испытывая экономические трудности, помогала становлению новых государств через торговые и прочие преференции в рамках СНГ. Так что политическим лидерам нельзя забывать о благородстве русского народа и быть благодарными.

Что же касается бывших коллег-президентов... После отставки я имел счастье поддерживать регулярные отношения с первым президентом России Борисом Николаевичем Ельциным. Он поддержал меня и мою семью в первые трудные годы жизни в Москве. А такое не забывается никогда. Национальный лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев поддерживал со мной отношения все эти годы, за что я ему также благодарен.

Культурные инвестиции, как сейчас Дни культуры, лучшая помощь русскому языку в Кыргызстане

Сегодня русский язык сложнее себя чувствует в Киргизии? Не появилось ли молодое поколение национально ориентированных людей, которым мешает другой язык?

Аскар Акаев: Нисколько! Я увидел, и это меня очень обрадовало: русский язык всюду в почете! Везде, где мне пришлось побывать за короткое время пребывания на родине, я в основном общался на русском языке. Даже наша с Майрам 105-летняя Апа сказала несколько русских слов. Молодежь кыргызская прекрасно владеет русской речью. Я заметил, что большая часть документации в госучреждениях ведется на русском языке. Вся уличная реклама как в городах, так и в селениях, как правило, написана на кыргызском и русском языках. А самое главное, Кыргызстан - единственная страна в регионе, сохранившая кириллицу. Думается, что все это достойно поддержки со стороны российской общественности. Да, мои друзья говорили с обеспокоенностью, что бывают единичные случаи бытового национализма на языковой основе, но не более того.

Вот сейчас в Кыргызстане проходят Дни культуры России. Это очень удобный случай, чтобы через подобные мероприятия в мягкой форме снимать возможные шероховатости в этом вопросе, а самое главное - возродить былой уровень плодотворного культурного сотрудничества. Культурные инвестиции - вот самый лучший способ закрепления комфортного состояния русского языка в Кыргызстане.

Что представляет из себя кыргызская диаспора в России?

Аскар Акаев: Кыргызская диаспора в России - это в основном грамотная молодежь, причем хорошо говорящая на русском языке. Поэтому они работают преимущественно в научно-образовательных учреждениях, а также в сфере услуг, где важно знание русского языка. Они считают, что хорошее владение русским языком и элементами русской культуры является их сравнительным преимуществом, поэтому стараются их совершенствовать. Конечно, кыргызская диаспора вносит существенный вклад в экономику Кыргызстана, их денежные переводы в республику составляют почти треть бюджета страны. Работая в России, они поддерживают достойный уровень жизни своих родителей на родине. Поэтому они и дорожат возможностью такой работы.

Кыргызская диаспора - это, образно говоря, широкий мост между Кыргызстаном и Россией. Она может играть большую роль в укреплении дружбы и сотрудничества между двумя странами. Однако эта сила, на мой взгляд, слабо используется обеими сторонами, к сожалению, конечно.

Аскар Акаевич, при всей трудности жизни после президентства, у вас, как ученого, состоялась целая жизнь в России. Чему вас научили эти 16 лет жизни вне родины?

Аскар Акаев: Действительно, после отставки с поста президента Кыргызстана меня радушно встретило российское академическое и университетское сообщество. Я искренне благодарен президенту России Владимиру Владимировичу Путину за доброе отношение ко мне и членам моей семьи, за проявленное гостеприимство, что дало мне возможность заняться вновь научной работой. Искренне благодарен ректору МГУ им. М.В. Ломоносова академику Виктору Антоновичу Садовничему, выдающемуся математику. Он сразу же пригласил меня на работу в свой прославленный научный коллектив, где я тружусь по сей день.

В Ленинграде я учился и защитил докторскую диссертацию, состоялся как научный работник. Судьба подарила мне, если можно так сказать, еще одну научную жизнь - в Москве.

Без внимания и поддержки российских коллег мне не удалось бы вновь интегрироваться в большую науку после стольких лет президентства. Так что Россия была и остается для меня и моей семьи второй родиной. Как утверждали древние мудрецы, кто не любит своего народа, тот не полюбит и чужого. Соглашаюсь с этим и я, оставаясь верным сыном родного Кыргызстана

Высоко оценивая роль России в образовании Союзной Кыргызской Республики в далеком 1936 году и становлении независимости Кыргызстана в 1990-е годы, считаю, что Россия дана нам Богом и историей. Все годы своего президентства считал своим долгом максимально сохранить в Кыргызстане русский язык и русскую культуру. Вместе с Борисом Николаевичем мы открыли первый в СНГ Кыргызско-Российский Славянский университет, носящий теперь имя первого президента России Ельцина.

Поэтому в заключение скажу, что последние 16 лет, проведенные в России, научили меня еще больше ценить настоящую дружбу и никогда не изменять ей. Ни при каких обстоятельствах.

Ключевой вопрос

Сейчас уже не секрет, как делались цветные революции на постсоветском пространстве. Какая была особенность у первой тюльпановой революции: госпереворот совершили многочисленные НКО, финансируемые Госдепом? Или это было реальное недовольство людей, которые устали жить бедно?

Аскар Акаев: Реального недовольства людей жизнью в 2005-м году не было. Экономика Кыргызстана в нулевые годы благодаря успешной реализации десятилетнего плана "Комплексные основы развития Кыргызстана на 2001-2010 гг.", поддержанного грантами и кредитами международных финансовых организаций, неуклонно шла в гору. Средние темпы экономического роста составляли 6,5 процента, а в 2004-м - даже 7,2 процента. Жизнь людей все-таки улучшалась. Кыргызстан имел в ту пору высокий имидж в международном сообществе как "островок демократии" в Центральной Азии. Набирало силу гражданское общество.

Посол Стивен Янг (в центре) встречает министра обороны США Дональда Рамсфелда (слева) в Бишкеке после первой "тюльпановой революции". Но кураторство над погромами не приумножало ВВП Кыргызстана. Фото: AP Photo / EPA

А "тюльпановая" революция открыто готовилась Госдепом под личным руководством посла США в Кыргызстане Стивена Янга. Общеизвестен его секретный доклад Госдепу. В итоге был совершен обыкновенный госпереворот, который возглавили политические авантюристы, прошедшие специальное обучение у заокеанских инструкторов. Причём, опирались они на криминальные силы местных наркобаронов, а также щедрую финансовую и информационную поддержку посольства США. Все эти факты были тогда же отмечены экспертами ПРООН, а также подробно и документированно описаны в книге профессора Князева "Государственный переворот 24 марта 2005 года в Киргизии".

Кто-то из великих людей заметил, что "каждый успешный переворот называют революцией, а провальный - мятежом". Поэтому госпереворот 2005 года в Кыргызстане на Западе до сих пор называют "тюльпановой" революцией, хотя прекрасно осознают, что это был именно переворот, затеянный для того, чтобы сменить пророссийского президента Кыргызстана.

Какую свою президентскую ошибку вы считаете главной?

Аскар Акаев: Это скорее была цепочка ошибок, которая и привела к "тюльпановому" госперевороту в марте 2005 года, вследствие чего я не смог достойно завершить свой президентский срок, который истекал осенью того же 2005-го. Если бы не этот госпереворот у меня был шанс передать власть конституционным путем следующему законно избранному президенту. Это единственное, о чем я сожалею по большому счету, вспоминая свою политическую карьеру.

В этой цепочке ошибок самая большая состояла в том, что, дав согласие Госдепу на создание "Центра по поддержке свободных СМИ" в Бишкеке, я фактически отдал им управление информационным полем в Республике. Центр с мощной типографией был создан общеизвестной организацией "Фридом Хауз" и финансировался американским правительством. К началу 2005 года "Фридом Хауз" фактически хозяйничала на оппозиционном информационном поле Кыргызстана и начала беспрецедентную по своим масштабам кампанию по дискредитации моей политической деятельности в ходе подготовки "тюльпановой" революции. Чудовищным по своей ожесточенности злобным атакам подверглись моя семья, близкие мне люди и мои верные соратники.

Один из уроков, который извлекли страны региона из этого негативного опыта Кыргызстана, как раз в том, что нельзя позволить, чтобы внешние силы хозяйничали на информационном поле государства.

В Киргизии прошли Дни культуры России

Дружить по-русски

Дни культуры России в Киргизии начались 12 августа с уникальной выставки ремесел народов РФ и концерта фольклорных коллективов в Национальной филармонии имени Т. Сатылганова. В рамках Перекрестного года РФ и КР прошли и другие яркие мероприятия. Всего в КР из разных регионов РФ прибыло более 80 певцов, танцоров, художников, руководителей госфондов, крупных библиотек и музеев. "Мы высоко ценим отношения с Киргизией, - сказала заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова. - Мы постарались включить в делегацию представителей тех структур, которые могут стать партнерами для киргизских музеев, библиотек, галерей". Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики КР Кайрат Иманалиев, в свою очередь, назвал приезд в республику россиян значимым событием.

Подготовил Артем Петров