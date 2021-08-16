Цена на газ в Европе взлетела до рекордной отметки

В понедельник стоимость тысячи кубометров газа на нидерландском хабе TTF превысила исторический максимум, достигнув 586,3 доллара, следует из данных торгов.

В момент открытия торгов тысяча кубометров газа стоила около 550 долларов, а затем резко подскочила на 2,5%. На лондонской бирже ICE стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в понедельник выросла почти на 7,7% от закрытия предыдущего торгового дня.

Как передает ТАСС, в понедельник стало известно, что "Газпром" забронировал 4,3% от выставленных на аукцион дополнительных мощностей по транзиту газа через Украину. Российский газ идет в Европу также по газопроводам "Ямал-Европа" и "Северный поток".

На прошлой неделе было отмечено снижение цены - 13 августа стоимость сентябрьского фьючерса на TTF в ходе торгов в пятницу опускалась до 536,2 доллара за тысячу кубометров. В прошлом году в середине августа тысяча кубометров торговалась в среднем по 89 долларов.