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16 августа 2021 г.

Постановление губернатора Еврейской автономной области от 13 августа 2021 года № 225 "О внесении изменений и дополнения в некоторые постановления губернатора Еврейской автономной области"

В соответствии с письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Еврейской автономной области от 10.08.2021 № 79-00-02/18-2207-2021 постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 01.04.2020 № 75 "Об установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Еврейской автономной области" следующие изменение и дополнение:

1.1. В пункте 2 слова "по 15 августа 2021 года включительно" заменить словами "по 03 сентября 2021 года включительно".

1.2. Абзац первый пункта 3 дополнить словами ", с 16 августа 2021 года по 03 сентября 2021 года (включительно)".

2. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 21.07.2021 № 214 "О приостановлении личного приема граждан" следующее изменение:

- в пункте 1 слова "Приостановить до 15.08.2021 (включительно) личный прием граждан" заменить словами "Приостановить до 03.09.2021 (включительно) личный прием граждан".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области Р.Э.Гольдштейн



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