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16.08.2021 10:05
Рубрика: Легковые авто

Илон Маск: первые Tesla из Берлина выйдут в октябре

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: REUTERS/Aly Song/File Photo Фото: REUTERS/Aly Song/File Photo
Фото: REUTERS/Aly Song/File Photo

Глава Tesla Илон Маск заявил, что если компании своевременно удастся преодолеть разногласия с агентством по охране окружающей среды региона Бранденбург в Германии, то производство электромобилей Tesla Model 3 на новом заводе в прилегающей к Берлину коммуне Грюнхайд будет запущено уже в октябре. Однако возможная неудача в переговорах с чиновниками грозит отодвинуть старт производства Tesla в Германии до 2022 года.

Первоначально открытие завода было запланировано на 1 июля нынешнего года, но в дальнейшем в компании приняли решение добавить к строящемуся производственному комплексу предприятие по выпуску аккумуляторов, что само по себе сместило начало выпуска электромобилей на конец года и, кроме того, потребовало новых согласований от местных властей.

"Временами складывается впечатление, что преодолеть бюрократические барьеры в Германии сложнее, чем создавать новые технологии", - прокомментировал происходящее кандидат на пост главы федерального правительства Армин Лаше.

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#Tesla