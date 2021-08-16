Крах Кабула последовал за чередой провалов разведки

В Соединенных Штатах начался "разбор полетов" после унизительной и поспешной эвакуации американских граждан из Кабула. Аналитики предсказывают, что в ближайшее время в американском истеблишменте с целью минимизации политического ущерба для президента Байдена начнутся поиски "козлов отпущения" и, с большой долей вероятности, это произойдет в американских спецслужбах.

В понедельник авторитетные в прошлом руководители администрации и Пентагона заявили о том, что крах Кабула последовал за чередой провалов американского разведывательного сообщества, в которое входят 17 отдельных правительственных учреждений США. Его офицеры и агенты, отметили источники издания Politico, переоценили способность афганских сил безопасности дать отпор боевикам "Талибана" (запрещенная в России террористическая организация), которые захватывали город за городом на фоне полного попустительства насквозь коррумпированного правительства президента Афганистана Ашрафа Гани, который, точь-в-точь как латиноамериканский диктатор 20-го века, бежал из родной страны, прихватив часть ее казны. Многие из американских силовиков, похоже, оказались шокированы тем, что произошло в этой так и не понятой ими стране. Как метко заметило одно из западных изданий, в начале оккупации американцы отправляли элитные подразделения и экспертов разведки в отдаленные провинции Афганистана для изучения местных обычаев и нравов. Но ментальность этого, показавшегося им "дремучим" народа, даже лучшие умы из-за океана осмыслить так и не смогли.

Кабул отворяет ворота

Аналитики американской военной разведки, к ее чести, одной из наиболее мощных и продвинутых в мире, которые, по правде говоря, предупреждали Белый дом по поводу неминуемого краха режима Гани, все же оказались не в состоянии предсказать то, с какой молниеносной скоростью талибы захватят страну. В результате чего администрация Байдена пришла к тому, что сейчас наблюдает весь мир: нескончаемые сцены хаоса, безуспешные попытки эвакуировать тысячи американских граждан, сотрудников посольств и так называемых "уязвимых афганцев" из международного аэропорта Кабула.

Хотя официальные лица американской разведки неоднократно предупреждали руководство США в течение последних нескольких недель, что афганское правительство может пасть гораздо раньше, чем предполагалось ранее - через несколько недель или месяцев после того, как последние американские войска покинут страну, столь молниеносный блицкриг талибов, судя по всему, не просчитывался даже при самом пессимистичном сценарии. Восточный и загадочный Кабул распахнул свои ворота перед боевиками, как перед самым желанным и долгожданным купцом.

Как сообщил изданию высокопоставленный советник Демократической партии, осведомленный о сути брифингов разведки, официальные лица министерства обороны в июле ознакомили законодателей из профильного комитета конгресса о сводке военной разведки США касательно событий в Афганистане. В документе шла речь о том, что сочетание афганских элитных спецназовцев, военно-воздушных сил и местных ополченцев может сдерживать талибов достаточно долго, вплоть до официально достигнутого соглашения о достижении в Афганистане мирного политического урегулирования. По словам этого человека, американские разведданные оказались "завышены". "Талибан" не только планировал это наступление, но и работал с племенными и этническими группами, чтобы иметь возможность быстро установить контроль в Афганистане на длительный период времени", - сказал источник издания. Показательны слова лидера талибов о том, что после случившегося в воскресенье "оккупанты еще долго не вернутся" в Афганистан. И это не бравада. Большая, если не львиная доля правды в этих словах есть. Боевики "Талибана" уже дали понять, что властью ни с кем делиться не намерены. А слова "коалиционное правительство" являются чуждыми для их лексикона.

В понедельник весь мир облетели кадры, как грустный и, представляется, опешивший от происходящего в Афганистане президент Джо Байден сидит в одиночестве в комнате, виртуально встречаясь со своей командой национальной безопасности на брифинге по ситуации в этой азиатской стране. Тем временем в ведущих мировых медиаресурсах появилась информация о том, что достаточной долгий период времени, едва ли не более года, талибы попросту подкупали высокопоставленных афганских военных, чтобы те сложили оружие и оставили позиции в "нужный момент". И эта информация то ли ускользнула от внимания американской разведки, то ли ей попросту не был дан ход в высшей инстанции.

Просчет высочайшего уровня

В Вашингтоне теперь склонны исходить из того, что серия проколов заокеанских спецслужб на афганском направлении превратилась в систему, якобы и дезинформировав президента. Собственно, об этом, отводя удар от главы Белого дома, сказал Джейк Салливан, советник по национальной безопасности, во время телеинтервью в понедельник утром в эфире телеканала ABC "Доброе утро, Америка". "Этот просчет достиг самых высоких уровней в администрации, - признал Салливан. - Президент не думал, что "Талибан" неизбежно возьмет контроль над ситуацией. Он думал, что афганские силы могут сражаться". Советник Байдена добавил: "Мы потратили 20 лет, десятки миллиардов долларов на их обучение, предоставление им оборудования и поддержку вооруженных сил США в течение 20 лет. Когда дело дошло до предела, они решили не сражаться за свою страну". Как говорится, во всем виноваты "просчет и обстоятельства".

Салливан, конечно же, не упомянул о том, что в Вашингтоне первоначально выразили оптимизм в отношении того, что афганские силы безопасности смогут успешно противостоять продвижению группировки путем консолидации вокруг городских населенных пунктов страны. Именно на этом делали упор в Пентагоне. "Афганские силы безопасности имеют возможность в достаточной мере сражаться и защищать свою страну, - сказал в июле генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов. - Я не думаю, что финальная партия написана".

Однако Милли предупредил, что вывод американских войск и продвижение талибов станет "испытанием воли и лидерства афганского народа, афганских сил безопасности и правительства Афганистана". Это предупреждение оказалось пророческим, хотя конец наступил намного быстрее, чем ожидали военные стратеги.

С точки зрения "разбора полетов" Байдену следовало бы, по хорошему счету, устроить разнос тем "аналитикам и экспертам" из администрации и спецслужб, которые уверяли его в необходимости сотрудничества с позорно оставившим Кабул афганским президентом Гани. Того, кто своим "бегством без предупреждения", судя по всему, привел в немалую ярость не только кураторов в Вашингтоне, расстилавшим ему ковровую дорожку в Белом доме. Но и афганских высокопоставленных деятелей, таких, как едва ли не самый уважаемый политик в стране Абдалла Абдалла, или экс-президент Карзай, расчистивший ему путь к власти. Бежав в Узбекистан с частью афганской казны и побросав часть чемоданов (не вместились в вертолет) на взлетной полосе, Гани не только "наплевал в душу" своим покровителям в Вашингтоне и многочисленным советникам, политикам в Кабуле. Но, по сути, выписал для себя черную метку. Подобное на Востоке не прощается. Он стал таким же изгоем, как и маршал Дустум, в чьем доме, покрытом сусальным золотом, уже вовсю хозяйничают талибы, чье особое отношение к роскоши и благам западной цивилизации стало притчей во языцех.

Кстати, любопытно, что уже на ставшей знаменитой на весь мир фотографии, где боевики "Талибана" позируют внутри президентского дворца после того, как президент Афганистана бежал из страны, второй слева на переднем плане человек - бывший телохранитель Гани.

Мрачная тень на разведсообщество

В конце концов, сделанные ранее в этом году разведывательные оценки, согласно которым афганское правительство может продержаться от шести до 18 месяцев после вывода американских войск, оказались не только абсолютно неправдоподобными, но и бросающими тень на американское разведсообщество. А с ним и на руководство страны. Аналитики разведки США по планированию недооценили эффективность стратегии талибов и полагали, как выяснилось ошибочно, что афганские правительственные силы будут сражаться за удержание территории после ухода американских войск.

"Сочетание четырех факторов: слабое мирное соглашение, принятое в пользу "Талибана" и подорвавшее авторитет правительства Гани, разобщенность афганской политической элиты, внезапный вывод войск и подрядчиков США, а также пакистанская безопасная гавань группировки - все это способствовало быстрой победе талибов, свидетелями которой мы только что стали", - сказала в понедельник Лиза Кертис, которая при администрации Трампа занимала пост высокопоставленного чиновника Совета национальной безопасности, курировавшего Южную и Центральную Азию.

В течение нескольких месяцев руководители Пентагона предупреждали и Трампа, и Байдена, что преждевременный, безоговорочный уход военных из Афганистана, скорее всего, закончится захватом власти талибами. Бывший министр обороны США Марк Эспер, которого Трамп уволил, и довольно унизительным для офицера образом, не попрощавшись с ним, отчасти из-за его несогласия с поспешным выводом войск из Афганистана, в воскресенье вечером написал в Twitter: он рекомендовал главе администрации США приостановить вывод войск до тех пор, пока талибы не начнут выполнять условия мирного соглашения. "Такой исход не был неизбежен, - написал Эспер. - Настаивая на стремительном выводе войск США, вместо того чтобы задействовать эту военную мощь для принуждения "Талибана" к соблюдению мирного соглашения 2020 года, оба президента (Трамп и Байден) ускорили крах афганского правительства".

После того, как Байден вступил в должность, министр обороны Ллойд Остин и высшие генералы призвали президента оставить небольшой отряд численностью около 3000 военнослужащих для продолжения контртеррористических операций и в качестве рычага, чтобы заставить "Талибан" вести переговоры о соглашении о разделении власти с афганским правительством, сообщает Politico. Но с тех пор военные и представители разведки пересмотрели первоначальные оценки, поскольку талибы захватили огромные территории страны, сказал один высокопоставленный чиновник министерства обороны, знакомый с ходом дискуссий по ситуации в Афганистане. Тем не менее, официальные лица предсказывали, что правительство Гани продержится недели или месяцы, а не дни. "В разведывательном сообществе не было консенсуса, а дела в Афганистане шли быстро", - сказал источник.

Ветераны полны негодования

Многие американские ветераны боевых действий в Афганистане, одобряя вывод войск, высказывают негодование тем способом, каким проводится эвакуация граждан США. После того, как более 2300 американцев были убиты и около 20 тысяч ранены в 20-летней войне, которая обошлась США примерно в 2,26 триллиона долларов, многие военные семьи задаются вопросом, нужны ли были их пролитые кровь и пот. Ветеран афганской войны Денвер Ригглман, бывший конгрессмен США от Вирджинии в интервью USA Today вспомнил о том, что, когда впервые приехал в Афганистан, то первым делом поразился тому, что "Талибан" сделал с женщинами. "Я проинформировал об этом войска. Ужасающие образы были в моей голове: казни, повешение, забрасывание камнями. Сегодня я борюсь с этими воспоминаниями", - пояснил Ригглман.

Член палаты представителей Майкл Вальц из Флориды, ветеран-орденоносец, который стал первым "зеленым беретом", избранным в конгресс, служил в Афганистане офицером спецназа. Он также работал советником бывших министров обороны Дональда Рамсфельда и Роберта Гейтса и советником по борьбе с терроризмом бывшего вице-президента Дика Чейни. Он оспаривает мнение о том, что война в Афганистане, начатая администрацией президента Джорджа Буша для изгнания талибов и преследования Усамы бен Ладена, вдохновителя террористических атак 11 сентября 2001 года, была напрасной. "Я действительно раздражаюсь, и я знаю, что многие другие ветераны тоже, когда я слышу, как люди говорят, что война провалилась, - сказал Вальц. - Я определенно думаю, что мы могли бы сделать многое лучше в Афганистане с несколькими администрациями". "Это ужасно печальная ситуация, потому что Афганистан - великолепная страна, - признался Джейсон Кирелл, пехотинец, находившийся в Афганистане в 2010-11 годах. - Люди там не заслуживают того, чтобы жить под властью такой жестокой группировки, как "Талибан".

P.S.

В "балансе" США в Афганистане - сплошные минусы. Тысячи загубленных жизней за эти 20 лет. Угроза нового "афганского", по лекалам "вьетнамского", синдрома среди ветеранов, вернувшихся в США. Крах даже не надежд, а всей сути жизни местного, особенно молодого, не знавшего власти талибов, населения, поверившего много чего обещавшим в мировой истории янки. Катастрофические кадры с людьми, вынужденными цепляться за шасси военных самолетов и разбиться о взлетно-посадочную полосу, лишь бы не быть казненными публично, с отрубанием рук и голов, за "связь с оккупантами". Миллиарды долларов, то ли "отмытые", то ли "ушедшие в песок". То ли еще будет.