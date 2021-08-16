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16.08.2021 20:19
Рубрика: Власть

Лавров и Блинкен обсудили ситуацию в Афганистане

Текст: Юрий Когалов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили по телефону ситуацию в Афганистане после перехода страны под контроль талибов и бегства президента Ашрафа Гани. Как отметили на Смоленской площади, разговор состоялся по инициативе американской стороны.
Фото: Haroon Sabawoon/Anadolu Agency via Getty Images
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"Стороны обсудили ситуацию в Афганистане после бегства из страны главы государства, распада действующих органов власти и де-факто происходящей смены режима", - проинформировали в МИД РФ. Госсекретарь сообщил российскому министру о предпринимаемых США действиях в контексте эвакуации сотрудников посольства в Кабуле и решения неотложных гуманитарных задач. Лавров со своей стороны рассказал Блинкену, как Москва оценивает сложившуюся ситуацию, а также о контактах российского посольства с представителями всех основных политических сил Афганистана.

Главы внешнеполитических ведомств договорились продолжить консультации с участием представителей Китая, Пакистана, других заинтересованных стран и ООН, "чтобы способствовать созданию предпосылок для завязывания инклюзивного межафганского диалога в новых условиях".

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) начало наступление на правительственные силы и 15 августа взяло под свой контроль всю территорию Афганистана. Президент Ашраф Гани покинул страну.

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