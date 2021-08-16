Лавров и Блинкен обсудили ситуацию в Афганистане

"Стороны обсудили ситуацию в Афганистане после бегства из страны главы государства, распада действующих органов власти и де-факто происходящей смены режима", - проинформировали в МИД РФ. Госсекретарь сообщил российскому министру о предпринимаемых США действиях в контексте эвакуации сотрудников посольства в Кабуле и решения неотложных гуманитарных задач. Лавров со своей стороны рассказал Блинкену, как Москва оценивает сложившуюся ситуацию, а также о контактах российского посольства с представителями всех основных политических сил Афганистана.

Главы внешнеполитических ведомств договорились продолжить консультации с участием представителей Китая, Пакистана, других заинтересованных стран и ООН, "чтобы способствовать созданию предпосылок для завязывания инклюзивного межафганского диалога в новых условиях".

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) начало наступление на правительственные силы и 15 августа взяло под свой контроль всю территорию Афганистана. Президент Ашраф Гани покинул страну.