Легендарный Lamborghini возродили через 31 год после снятия с производства

Итальянская Lamborghini представила возрожденный суперкар Countach. Напомним, оригинальный Countach производили в 1974-1990 годах, до сих пор это самая узнаваемая модель бренда.

Новый Countach выпустят в количестве 112 экземпляров - тираж крайне небольшой, поэтому машина широко унифицирована с другими серийными моделями Lamborghini. Несущий каркас кузова взят от Aventador, однако все композитные наружные панели полностью оригинальные, они формируют экстерьер по мотивам первого Countach.

Силовая установка унифицирована с суперкаром Sian FKP37, это гибридная система, включающая 6,5-литровый атмосферный бензиновый V12 мощностью 769 л.с., 7-ступенчатую роботизированную коробку передач, 25-киловаттный электромотор и 48-вольтовый суперконденсатор.

Суммарная отдача - 803 л.с. 0-100 км/ч машина набирает за 2,8 секунды, до 200 км/ч разгоняется за 8,6 секунды. Максимальная скорость - 355 км/ч. Привод у машины полный, компоновка - среднемоторная (т.е. двигатель установлен за сиденьями в пределах колесной базы).

Возрожденный Countach на западных рынках будут продавать по цене от 1 млн долларов (более 73 млн рублей).

Фото: Пресс-служба Lamborghini.