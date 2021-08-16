Постановление правительства Ленинградской области от 16 августа 2021 года № 526 "О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" следующие изменения:

пункт 1.2.7 изложить в следующей редакции:

"1.2.7. Организовать 1 сентября 2021 года торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, с учетом эпидемиологической обстановки в муниципальных районах (городском округе) Ленинградской области в соответствии с требованиями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области.

Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, в образовательных организациях, расположенных в границах муниципальных образований Ленинградской области, отнесенных приложением 2 к настоящему постановлению к зоне 1, проводятся при условии:

продолжительности торжественных мероприятий не более 30 минут;

проведения торжественных мероприятий при благоприятных погодных условиях на свежем воздухе;

количества участников торжественных мероприятий не более 250 обучающихся (воспитанников) при проведении торжественных мероприятий на свежем воздухе;

количества приглашенных лиц (родители (законные представители) несовершеннолетних, гости) на торжественное мероприятие при его проведении на свежем воздухе не более 250 человек при отдельном размещении от обучающихся (воспитанников) и использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респираторы);

количества участников торжественных мероприятий не более 125 обучающихся (воспитанников) при проведении торжественных мероприятий в закрытых помещениях;

количества приглашенных лиц (родители (законные представители) несовершеннолетних, гости) на торжественное мероприятие при его проведении в закрытом помещении не более 125 человек при отдельном размещении от обучающихся (воспитанников) и использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респираторы).

Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, в образовательных организациях, расположенных в границах муниципальных образований Ленинградской области, отнесенных приложением 2 к настоящему постановлению к зоне 2, проводятся при условии:

продолжительности торжественных мероприятий не более 30 минут;

проведения торжественных мероприятий при благоприятных погодных условиях на свежем воздухе;

количества участников торжественных мероприятий не более 375 обучающихся (воспитанников) при проведении торжественных мероприятий на свежем воздухе;

количества приглашенных лиц (родители (законные представители) несовершеннолетних, гости) на торжественное мероприятие при его проведении на свежем воздухе не более 375 человек при отдельном размещении от обучающихся (воспитанников) и использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респираторы);

количества участников торжественных мероприятий не более 250 обучающихся (воспитанников) при проведении торжественных мероприятий в закрытых помещениях;

количества приглашенных лиц (родители (законные представители) несовершеннолетних, гости) на торжественное мероприятие при его проведении в закрытом помещении не более 250 человек при отдельном размещении от обучающихся (воспитанников) и использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респираторы).

Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, в образовательных организациях, расположенных в границах муниципальных образований Ленинградской области, отнесенных приложением 2 к настоящему постановлению к зоне 3, проводятся без ограничений количества участников мероприятий при условии:

продолжительности торжественных мероприятий не более 30 минут;

проведения торжественных мероприятий при благоприятных погодных условиях на свежем воздухе;

отдельного размещения от обучающихся (воспитанников) лиц, приглашенных на торжественное мероприятие (родители (законные представители) несовершеннолетних, гости), и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респираторы)."";

пункт 1.3.7 изложить в следующей редакции:

"1.3.7. Организовать 1 сентября 2021 года торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, с учетом эпидемиологической обстановки в муниципальных районах (городском округе) Ленинградской области в соответствии с требованиями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области.

Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, в образовательных организациях, расположенных в границах муниципальных образований Ленинградской области, отнесенных приложением 2 к настоящему постановлению к зоне 1, проводятся при условии:

продолжительности торжественных мероприятий не более 30 минут;

проведения торжественных мероприятий при благоприятных погодных условиях на свежем воздухе;

количества участников торжественных мероприятий не более 250 обучающихся (воспитанников) при проведении торжественных мероприятий на свежем воздухе;

количества приглашенных лиц (родители (законные представители) несовершеннолетних, гости) на торжественное мероприятие при его проведении на свежем воздухе не более 250 человек при отдельном размещении от обучающихся (воспитанников) и использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респираторы);

количества участников торжественных мероприятий не более 125 обучающихся (воспитанников) при проведении торжественных мероприятий в закрытых помещениях;

количества приглашенных лиц (родители (законные представители) несовершеннолетних, гости) на торжественное мероприятие при его проведении в закрытом помещении не более 125 человек при отдельном размещении от обучающихся (воспитанников) и использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респираторы).

Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, в образовательных организациях, расположенных в границах муниципальных образований Ленинградской области, отнесенных приложением 2 к настоящему постановлению к зоне 2, проводятся при условии:

продолжительности торжественных мероприятий не более 30 минут;

проведения торжественных мероприятий при благоприятных погодных условиях на свежем воздухе;

количества участников торжественных мероприятий не более 375 обучающихся (воспитанников) при проведении торжественных мероприятий на свежем воздухе;

количества приглашенных лиц (родители (законные представители) несовершеннолетних, гости) на торжественное мероприятие при его проведении на свежем воздухе не более 375 человек при отдельном размещении от обучающихся (воспитанников) и использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респираторы);

количества участников торжественных мероприятий не более 250 обучающихся (воспитанников) при проведении торжественных мероприятий в закрытых помещениях;

количества приглашенных лиц (родители (законные представители) несовершеннолетних, гости) на торжественное мероприятие при его проведении в закрытом помещении не более 250 человек при отдельном размещении от обучающихся (воспитанников) и использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респираторы).

Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, в образовательных организациях, расположенных в границах муниципальных образований Ленинградской области, отнесенных приложением 2 к настоящему постановлению к зоне 3, проводятся без ограничений количества участников мероприятий при условии:

продолжительности торжественных мероприятий не более 30 минут;

проведения торжественных мероприятий при благоприятных погодных условиях на свежем воздухе;

отдельного размещения от обучающихся (воспитанников) лиц, приглашенных на торжественное мероприятие (родители (законные представители) несовершеннолетних, гости), и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респираторы).";

абзацы первый и второй пункта 1.27 изложить в следующей редакции:

"1.27. Запрещается проведение массовых гуляний, зрелищных и иных массовых мероприятий, за исключением мероприятий, предусмотренных в разделах ""Мероприятия, организованные органами местного самоуправления Ленинградской области в целях участия населения в осуществлении местного самоуправления, предусмотренные Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ""Массовые мероприятия", ""Мероприятия, организованные Правительством Ленинградской области, органами государственной власти Ленинградской области, государственными органами Ленинградской области" приложения 2 к настоящему постановлению. Соблюдение установленных настоящим постановлением требований при проведении массовых мероприятий обеспечивается организаторами мероприятий.

Проведение физкультурных и спортивных мероприятий разрешается с соблюдением требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, при условии, что количество участников и зрителей таких мероприятий будет составлять: в зоне 1 - до 500 человек, в зоне 2 - до 1000 человек, в зоне 3 - до 3000 человек, при этом численность зрителей не может превышать 50 процентов от общей вместимости мест проведения таких мероприятий.";

в приложении 1 (Перечень видов плановой помощи в медицинских организациях, находящихся на территории муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации):

графу 2 (Зона 1) дополнить словом "Киришский";

в графе 3 (Зона 2):

слова "Волховский", "Киришский" исключить, дополнить словом "Кингисеппский";

в графе 4 (Зона 3):

слово "Кингисеппский" исключить, дополнить словом "Волховский";

в приложении 2 (Перечень сфер деятельности, муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации):

графу 3 (Зона 1) дополнить словом "Киришский";

в графе 4 (Зона 2):

слова "Волховский", "Киришский" исключить, дополнить словом "Кингисеппский";

в графе 5 (Зона 3):

слово ""Кингисеппский" исключить,

дополнить словом ""Волховский";

строку 2 изложить в следующей редакции:

строку 7.1 изложить в следующей редакции:

строку 11 изложить в следующей редакции:

строки 24 - 26 изложить в следующей редакции:

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко







