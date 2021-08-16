Mercedes отказывается от двигателей V8 из-за проблем с поставками

Кажется, список моделей Mercedes, которые не получат в 2022 году версий с бензиновым двигателем V8, будет большим. Появилась информация о том, что мощных модификаций не будет не только у Mercedes-AMG GT R, но и у ряда менее экстремальных моделей.

Инсайдом поделился пользователь Reddit под ником bsw1234. Список моделей, которые не получат V8, следующий: AMG C 63, AMG GLC 63, AMG E 63, GLE 580, AMG GLE 63, AMG GLS 63, GLS 600 Maybach, G 550 и AMG G 63. Не пострадали только лишь S 580 и его ультрароскошная версия с шильдиком Maybach.

В качестве доказательства приводится текст из якобы официального сообщения компании, в котором объясняется причина отказа от большинства моделей с V8. Кроме ответственности перед экологией, указывается ещё одна: проблемы в цепочке поставок, "влияющих на линейку моделей, предлагаемых на рынке США".

Отметим, что вряд ли принятое компанией решение актуально только для Соединённых Штатов: дефицит электронных компонентов - проблема мирового масштаба.

Тем не менее, стоит учитывать, что никаких официальных комментариев со стороны Mercedes-Benz пока не поступало, и сообщение на Reddit может оказаться "уткой". Также стоит помнить, что дефицит когда-нибудь закончится, и модели Mercedes-Benz с V8, пусть даже не в полном составе, вернутся на мировые рынки.