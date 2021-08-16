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16.08.2021 17:42
Рубрика: В мире

МИД: Россия установила рабочие контакты с новыми властями Афганистана

Текст: Юрий Когалов
В результате практически полного отсутствия сопротивления со стороны подготовленных США и их союзниками национальных вооруженных сил власть в Афганистане перешла к движению "Талибан" (запрещено в РФ). Как проинформировали в МИД РФ, российская сторона внимательно следит за развитием ситуации.

По данным российских дипломатов, обстановка в Кабуле и в Афганистане в целом стабилизируется. "Талибы приступили к наведению общественного порядка, подтвердили гарантии безопасности местных жителей и иностранных дипмиссий", - отметили на Смоленской площади, добавив, что посольство установило рабочие контакты с представителями новых властей в целях обеспечения безопасности российского загранучреждения.

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Москва призывает все афганские стороны воздерживаться от насилия и содействовать урегулированию ситуации мирным путем, добавили в МИД РФ.

Напомним, после объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск талибы развернули наступление на правительственные силы. 15 августа "Талибан" объявил о взятии под свой контроль всей территории страны. Западные страны приступили к эвакуации своих дипломатов. Афганистан в настоящее время можно покинуть только через кабульский аэропорт, который охраняется военными из США, Британии и Турции. Воздушное пространство над столицей открыто только для военных самолетов.

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