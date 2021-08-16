Посол: Талибы заверили, что с российских дипломатов не упадет ни один волос

"Наше посольство уже охраняют талибы​​​. Сегодня произошла сдача: ушли афганские военные, те военные афганских национальных сил безопасности, которые нас охраняли. Сейчас стали талибы. Они еще раз переподтвердили, что ни один волос с российских голов не упадет, что можем работать спокойно", - отметил Жирнов.

Как обратил внимание посол, талибы начинают осваиваться в городе. "Осваиваться в хорошем смысле слова​​​. Они наводят порядок общественный", - рассказал дипломат. Так, в городе продолжили работать школы для девочек. "У нас тут рядом за забором школа. Я сегодня мимо прохожу, а там детский смех", - поделился Жирнов.

По словам дипломата, Россия хочет, чтобы Афганистан был цивилизованной страной без терроризма и наркотиков, чтобы соблюдались права человека. И талибы дали российской стороне соответствующие обещания. "Будем надеяться, что они будут исполняться. В зависимости от этого, как я думаю, будет выстраиваться наша линия", - добавил Жирнов.