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16.08.2021 11:34
Рубрика: В мире

Посол: Талибы заверили, что с российских дипломатов не упадет ни один волос

Текст: Юрий Когалов
Движение "Талибан" (запрещено в РФ) заверило, что российским дипломатам в Афганистане ничего не угрожает. Об этом сообщил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире телеканала "Россия-24".

"Наше посольство уже охраняют талибы​​​. Сегодня произошла сдача: ушли афганские военные, те военные афганских национальных сил безопасности, которые нас охраняли. Сейчас стали талибы. Они еще раз переподтвердили, что ни один волос с российских голов не упадет, что можем работать спокойно", - отметил Жирнов.

Фото: AFP
Хроника событий в Афганистане: талибы в Кабуле

Как обратил внимание посол, талибы начинают осваиваться в городе. "Осваиваться в хорошем смысле слова​​​. Они наводят порядок общественный", - рассказал дипломат. Так, в городе продолжили работать школы для девочек. "У нас тут рядом за забором школа. Я сегодня мимо прохожу, а там детский смех", - поделился Жирнов.

По словам дипломата, Россия хочет, чтобы Афганистан был цивилизованной страной без терроризма и наркотиков, чтобы соблюдались права человека. И талибы дали российской стороне соответствующие обещания. "Будем надеяться, что они будут исполняться. В зависимости от этого, как я думаю, будет выстраиваться наша линия", - добавил Жирнов.

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