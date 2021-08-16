Напавший на русскоговорящую девушку в Киргизии дебошир проведет в изоляторе месяц

В Киргизии дебошир, напавший на русскоговорящую девушку, месяц проведет в следственном изоляторе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД КР.

По информации ведомства, данная мера пресечения была избрана на основании решения суда Октябрьского района города Бишкека и будет действовать до окончания следствия.

Напомним, в Бишкеке пьяный посетитель набросился на одну из сотрудниц игротеки SMagic, расположенной в здании "Технопарка". По данному факту правоохранительные органы страны возбудили уголовное дело.

Глава российской дипмиссии в Киргизии Николай Удовиченко в связи со случившимся выразил озабоченность и призвал усилить меры по защите прав соотечественников в Киргизии.

Между тем, Министерство внутренних дел России на 10 лет запретило въезд в страну напавшему на русскоговорящую девушку.