ОДКБ готова к любому развитию событий на границе с Афганистаном

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) наблюдает за развитием ситуации в Афганистане и в случае обострения обстановки и угрозы безопасности Таджикистану примет все необходимые коллективные меры. Такое заявление сделал сегодня генеральный секретарь организации Станислав Зась.

"Приоритет в деятельности организации при этом по-прежнему отдается политико-дипломатическим средствам. В случае обострения обстановки и угрозы безопасности Республике Таджикистан для оказания помощи союзнику будут приняты все необходимые коллективные меры, предусмотренные уставными документами", - сказал генсек ОДКБ.

При этом он отметил, что переход страны под контроль движения "Талибан" (запрещено в РФ), конечно, оказывает и будет оказывать в дальнейшем сильное влияние на обстановку во всем центрально-азиатском регионе.

"Главной целью Организации в складывающихся условиях остается обеспечение безопасности государств - членов ОДКБ", - резюмировал Станислав Зась, подчеркнув, что ситуация вызывает глубокую обеспокоенность.