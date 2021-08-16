От штрафа до регресса: что будет, если водитель не вписан в ОСАГО

Езда без полиса ОСАГО - это административное правонарушение. А что будет, если страховка на машину есть, но данный водитель в нее не вписан?

Среди автомобилистов до сих пор распространено убеждение, что если вместе с водителем в машине находится человек, который вписан в страховку, то это не является нарушением. И если, к примеру, в семейном автомобиле полис оформлен на мужа, а за рулем сидит жена, то проблем при встрече с инспектором или в случае с ДТП якобы удастся избежать.

Как обстоит дело в реальности "РГ" рассказал автоюрист Дмитрий Вахрин. Иметь страховой полис на машину мало. Важно, чтобы водитель был вписан в страховку или страховка не имела ограничений по числу лиц, которые могут управлять данным автомобилем.

В части 1 статьи 12.37 КоАП РФ предусмотрено наказание за управление транспортным средством водителем, не вписанным в договор об ОСАГО. Штраф составляет 500 рублей. Исключений у данного правила нет. Отделаться от инспектора отговоркой о том, что полис есть, но "забыл", у водителя не получится. Наличие ОСАГО и его подлинность очень просто проверить на сайте Российского союза автостраховщиков. Если водитель действительно забыл полис, то согласно части 2 статьи 12.3 КоАП ему также грозит штраф 500 рублей.

"Однако штрафы - это мелочь по сравнению с теми последствиями, которые могут наступить, если такой водитель попадет в ДТП", - предупредил эксперт. Во-первых, такое ДТП оформляется лишь в присутствии сотрудников ГИБДД, европротоколом здесь обойтись не получится. А значит вышеупомянутый штраф неизбежен.

Во-вторых, водителя ждет неприятное продолжение истории в виде регрессного иска со стороны страховой компании. Это прописано в части 1 статьи 14 федерального закона об ОСАГО.

"Некоторые думают, что для потерпевшего существует большая разница в том, вписан ли конкретный водитель-виновник в действующую страховку на машину. И они полагают, что раз он не вписан, то они не получат компенсацию. И начинают договариваться с виновником на месте, идти на компромиссы. Однако для потерпевшего разницы никакой нет. Со страховой компании он выплату получит", - пояснил Дмитрий Вахрин.

Однако после этого страховая компания получает право отсудить у виновника ДТП, который находился за рулем, сумму страховой выплаты. Так что в день аварии водитель сперва получит штраф 500 рублей по части 1 статьи 12.37, спустя какое-то время - претензию от страховой компании, а затем и судебный иск. Поэтому для виновника ДТП, конечно, имеет смысл договариваться с потерпевшим, если есть такая возможность, без участия страховой. Потому что в суде договориться со страховой удастся вряд ли. Но единственно правильный вариант - это вообще не садиться за руль автомобиля, если ты не вписан в страховой полис на него.