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Рубрика: В мире

Пентагон: Только 2 тысячи военных США находятся сейчас в Кабуле

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Фото: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Фото: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Фото: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Общая численность американских военнослужащих, дислоцированных в настоящее время в Кабуле, составляет около двух тысяч человек. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Фото: AFP/Sajjad HUSSAIN
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По его словам, в дополнение к тысяче человек, которые уже находились в Кабуле, на месте располагаются два пехотных батальона, а также вспомогательные силы. Кирби добавил, что любая угроза американской миссии будет воспринята серьезно, а любая атака встретит силовой ответ, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в течение 48 часов Пентагон собирается довести численность американских военных в Афганистане до шести тысяч человек.

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