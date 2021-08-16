Пентагон: Только 2 тысячи военных США находятся сейчас в Кабуле

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Фото: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Общая численность американских военнослужащих, дислоцированных в настоящее время в Кабуле, составляет около двух тысяч человек. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
По его словам, в дополнение к тысяче человек, которые уже находились в Кабуле, на месте располагаются два пехотных батальона, а также вспомогательные силы. Кирби добавил, что любая угроза американской миссии будет воспринята серьезно, а любая атака встретит силовой ответ, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в течение 48 часов Пентагон собирается довести численность американских военных в Афганистане до шести тысяч человек.