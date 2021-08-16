Пять способов распознать некачественный бензин

На мелких АЗС не всегда продают качественный бензин. Плохое топливо может сильно навредить мотору, поэтому автомобилистам стоит знать косвенные признаки, по которым его можно определить даже без специального оборудования.

Первый сигнал для автовладельца - это запах. Одна из главных проблем поддельного топлива - низкое октановое число. Бензин разбавляют метиланилином или метилтретбутиловым эфиром, которые присутствуют и в хорошем топливе, но в гораздо меньших пропорциях, пишет aif.ru. В итоге АИ-92 может иметь по факту октановое число 50-60.

Такое топливо при сгорании выделяет большое количество нагара, состоящего из смолы и серы. Часть паров отправляется в выхлопную систему. Если в выхлопе ощущается стойкий запах сероводорода или в салоне появляется запах гари, то причиной может быть плохой бензин. Предъявить претензию АЗС можно после лабораторной экспертизы и при наличии чека. Плохой бензин будет иметь странный запах не только при сгорании. Достаточно нескольких капель топлива на бумагу.

Второй симптом - это детонация. Плохая топливная смесь воспламеняется слишком рано, когда поршень еще не достиг наивысшей точки. В итоге снижается мощность двигателя. Но плохо то, что из-за детонаций поршень начинает бить юбкой по стенкам цилиндров, от чего на них возникают задиры.

Детонационные процессы можно распознать по звенящему стуку в моторе. Если после заправки двигатель начинает странно шуметь, то лучше сразу остановить машину, слить бензин и отправиться на попутке с канистрой до заправки с хорошим топливом.

Третий признак - это цвет. Мошенники используют для низкопробного бензина такие добавки как нафталин, ацетон и прочие присадки, которые выводят из строя элементы топливной системы. Чтобы распознать плохое топливо по цвету, стоит сделать для себя пробы хорошего, разлить его по небольшим прозрачным флаконам и использовать для сравнения.

Качественный бензин АИ-95 - бледно-желтого цвета, в пробирке он станет почти прозрачным. Контрафакт всегда более темный. Анилин придает топливу коричневатый цвет, ароматические углеводороды - желтый.

Простейший способ определить качество бензина - это капнуть его на руку. Если капля не расползется, а наоборот соберется в масляное вязкое пятно, то скорее всего перед вами контрафакт.

Пятый признак некачественного топлива - это цвет пригара. Бывает так, что по другим признакам определить плохой бензин не получается. Но если через несколько сотен километров езды на нем выкрутить свечу из двигателя, то по отложениям можно понять, что топливо некачественное. Пригар красного цвета сигнализирует о наличии ферроценов. Это популярная присадка, которой пользуются мошенники. Такой же пригар будет находиться внутри двигателя. Убрать его можно качественным моющим бензином с крупной сетевой АЗС.