Посол: Талибы всерьез взялись за охрану российского посольства в Кабуле

Представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) серьезно отнеслись к взятой на себя задаче по охране российской дипмиссии в Кабуле. Об этом рассказал посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов в эфире радиостанции "Эхо Москвы"​.

По его словам, привлечены бронемашины и пулеметчики. Бригада, взявшая на себя охрану, подтвердила все директивы об обеспечении безопасности дипломатической миссии. "Круглосуточное дежурство, стоит бронемашина с пулеметами, все хорошо", - отметил посол.

Жирнов также обратил внимание на гарантию, которую дали талибы афганским силовикам. "Они сразу гарантировали амнистию всем силовикам, всем военнослужащим, никакой охоты на ведьм, никаких чисток", - напомнил дипломат.

По оценке посла, ситуация в столице Афганистана Кабуле в первые дни прихода талибов стала лучше, чем была при президенте Ашрафе Гани. "Я помню, что в соответствии с нашей правовой системой они являются террористической организацией​​​. Но я сужу о первых сутках их контроля над Кабулом: впечатление хорошее", - заявил Жирнов.