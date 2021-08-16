Посольство РФ: Находящиеся в Гаити россияне не обращались за помощью

Российские граждане, находящиеся в Гаити, где в субботу утром произошло мощное землетрясение, за прошедшие сутки не обращались в посольство с просьбами о помощи. Об этом ТАСС сообщили в диппредставительстве РФ в Венесуэле (по совместительству в Гаити и Доминиканской Республике).

Ранее посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров сообщил, что находится в постоянном контакте с почетным консулом России в Порт-о-Пренсе, а также с МИД Гаити. По словам дипломатов, сведений о погибших или пострадавших россиянах нет.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,2 произошло в субботу утром. Эпицентр стихии находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тысяч человек. Сильнее всего пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп. Премьер-министр Гаити Ариэль Анри объявил чрезвычайное положение в стране.

По последним данным, погибли почти 1,3 тысячи человек, более 5,3 тысячи граждан получили ранения. Стихия разрушила около 13 тысяч зданий.