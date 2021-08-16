В Гаити число жертв землетрясения достигло почти 1,3 тысячи

Число жертв произошедшего в субботу землетрясения в Гаити возросло до 1 297. Такие данные в воскресенье распространило агентство France-Presse, ссылаясь на управление гражданской защиты республики.

Отмечается также, что не менее 5,7 тысячи человек получили ранения различной степени тяжести. Из них 3,2 тысячи - госпитализированы. Власти продолжают поиски людей под завалами, пишет ТАСС.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в субботу утром. Эпицентр стихии находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тысяч человек. Сильнее всего пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп. Премьер-министр Гаити Ариэль Анри объявил чрезвычайное положение в стране.