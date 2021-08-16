Пушков назвал происходящее в Афганистане реваншем истории

Происходящее в Афганистане - это реванш истории, религии и идеологии над современностью и глобализмом. Так в своем Telegram-канале написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, отметив, что это не оценка, а констатация объективного феномена.

По его словам, катастрофичное для США и для "либерального миропорядка" развитие событий в Афганистане показывает, насколько недалекими, насквозь идеологизированными и высокомерными были авторы и адепты западной концепции "конца истории", провозгласившей победу либерального капитализма в глобальном масштабе.

Сейчас США отступают - вместе со своей доктриной, которая на протяжении 30 лет была основой их политики "экспорта демократии", отметил российский сенатор. Пришло время говорить о закате целой школы мысли, системы мифов и представлений, а заодно и о крахе западных "историков".

Пушков считает, что американская элита будет пытаться изобразить развитие событий в Афганистане как недоразумение и исключение из исторического процесса. "Но это тоже будет грубой ошибкой, как и прежняя уверенность в жесткой предопределенности этого процесса", - заключил политик.

Напомним, К 12 августа движение "Талибан" (запрещено в РФ) взяло под свой контроль 15 провинций, захват стратегически важного города Газни открыл путь на Кабул. В пятницу и субботу пали крупнейшие города на юге (Кандагар), севере (Мазари-Шариф), и западе страны (Герат). В ночь на воскресенье власти Джелалабада на востоке страны без боя сдали город талибам. К воскресенью из крупных центров под контролем правительственных сил остался только Кабул и прилегающие районы. Накануне днем талибы объявили, что взяли под свой контроль всю территорию Афганистана.

Экс-президент США Дональд Трамп призвал своего преемника Джо Байдена уйти в отставку из-за быстрого захвата Афганистана боевиками "Талибана" (запрещенная в России террористическая организация), после того как американские войска покинули страну после почти 20 лет пребывания в ней. "Джо Байдену пора с позором уйти в отставку за то, что он допустил в Афганистане", - говорится в заявлении Трампа. Он назвал уход американцев одним из "самых величайших поражений в истории Америки".