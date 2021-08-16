Пушков оценил слова госсекретаря США о выводе войск из Афганистана

За два десятилетия, пока американские войска находились в Афганистане, террористическая угроза там только увеличилась, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Ранее госсекретарь США Блинкен заявил, что американские войска находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. По его словам, члены "Талибана" (организация запрещена в РФ) все равно начали бы наступление, если бы США не стали выводить войска.

"США просидели 20 лет в Афганистане, чтобы устранить "террористическую угрозу"? Удивительно", - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор напомнил, что официальным поводом для начала военных действий стал отказ правительства талибов выдать США Бен Ладена и изгнать из Афганистана "Аль-Каиду". Бен Ладен был, по официальной версии, убит в Пакистане в мае 2011 года. Пушков обратил внимание на то, что "Аль-Каида" в то время в Афганистане уже не действовала, найдя прибежище в других странах, а талибы атаковали американцев только на территории Афганистана, терактов с их стороны в США не было.

"Так что же делали американцы в этой стране еще добрых десять лет? И почему ушли, отдав власть все тем же талибам, да еще и в ситуации, когда в Афганистане появился ИГИЛ, признанный во всем мире, включая сами США, террористической организацией? То есть террористическая угроза с территории этой страны как раз не устранена. Так что же американцы спешно свернулись?" - недоумевает политик.

По его мнению, причина ухода США из Афганистана "сомнений во всем мире не вызывает".