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16.08.2021 21:59
Рубрика: Власть

Путин поручил усовершенствовать порядок отчета чиновников о доходах и расходах

Текст: Кира Латухина
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы. В частности, будет улучшен порядок отчета чиновников о доходах и расходах, проанализирована практика получения подарков и сообщений о склонении к коррупции. Речь также идет о мерах по недопущению нецелевого использования средств на борьбу с эпидемиями.

План состоит из 16 частей. Первая касается совершенствования системы запретов, ограничений и обязанностей, установленных для противодействия коррупции. Так, правительству предстоит проанализировать практику, связанную с совмещением должности главы муниципального образования, работающего на непостоянной основе, с должностью в органе местного самоуправления и (или) руководителя учреждения этого муниципального образования. До 15 октября нужно представить предложения по совершенствованию порядка предоставления сведений о доходах, расходах и имуществе госслужащих.

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Еще кабмину предстоит продумать целесообразность возложения обязанности соблюдения антикоррупционных стандартов на временно исполняющих обязанности чиновников. Кроме того, кабмин должен проанализировать практику получения подарков госслужащими и представить предложения по совершенствованию системы. С участием Генпрокуратуры до 10 июня 2022 года правительство должно представить предложения по возложению на депутатов региональных заксобраний обязанности уведомлять госорганы о случаях склонения их к коррупции.

Кроме того, Генпрокуратуре и Центробанку нужно будет подготовить предложения по доступу прокуроров к банковской тайне по делам о коррупции.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Сведения о доходах чиновников Борьба с коррупцией

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