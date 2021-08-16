Путин поручил усовершенствовать порядок отчета чиновников о доходах и расходах

План состоит из 16 частей. Первая касается совершенствования системы запретов, ограничений и обязанностей, установленных для противодействия коррупции. Так, правительству предстоит проанализировать практику, связанную с совмещением должности главы муниципального образования, работающего на непостоянной основе, с должностью в органе местного самоуправления и (или) руководителя учреждения этого муниципального образования. До 15 октября нужно представить предложения по совершенствованию порядка предоставления сведений о доходах, расходах и имуществе госслужащих.

Еще кабмину предстоит продумать целесообразность возложения обязанности соблюдения антикоррупционных стандартов на временно исполняющих обязанности чиновников. Кроме того, кабмин должен проанализировать практику получения подарков госслужащими и представить предложения по совершенствованию системы. С участием Генпрокуратуры до 10 июня 2022 года правительство должно представить предложения по возложению на депутатов региональных заксобраний обязанности уведомлять госорганы о случаях склонения их к коррупции.

Кроме того, Генпрокуратуре и Центробанку нужно будет подготовить предложения по доступу прокуроров к банковской тайне по делам о коррупции.