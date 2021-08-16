Главного борца с коррупцией Северо-Западной таможни отправили в СИЗО

Дорогомиловский суд Москвы в понедельник удовлетворил ходатайство следствия и отправил под стражу в СИЗО и. о. начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС РФ Максима Розсыпало.

"Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы от 16 августа 2021 года Розсыпало М.А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 14 октября 2021 года", - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Дорогомиловского суда.

Ранее в СК России сообщили, что задержанный таможенный чиновник подозревается по ч. 6 ст. 290 УК РФ - в получение взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в июле Розсыпало вступил в преступный сговор с другими должностными лицами Северо-Западной таможни. Как установило следствие, таможенники договорились о схеме, по которой они будут получать взятки от юрлица при проведении таможенного оформления автомобилей. Для этого чиновник нашел посредника, который выдвинул коммерсанту требование о передаче 700 долларов США за беспрепятственное таможенное оформление одного автомобиля.

Как сообщили в СК, в итоге посредник получил от бизнесмена свыше 1 млн рублей за неприятие дополнительных мер в части таможенного контроля при оформлении 20 автомобилей. Во время передачи денег Розсыпало был задержан с поличным сотрудниками ФСБ России.