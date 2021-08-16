Про клады и старые Приказы в Музеях Московского Кремля

Кажется, что уж про Кремль (древний, разумеется) мы знаем все. Со времен школьных экскурсий маршрут построен: Царь Пушка и Царь Колокол, Соборная площадь, колокольня Ивана Великого, с которой дали как на ладони, Успенский и Архангельский соборы - "с их итальянскою и русскою душой". Ну, и конечно, пушки наполеоновских войск - трофеи 1812 года. Плюс - 326-килограммовое паникадило Успенского собора, отлитое по распоряжению Александра I из серебра, награбленного французами в Кремле… В совсем давние времена в маршрут входил каменный Владимир Ильич, сидевший на лужайке недалеко от Спасской башни, и кабинет Ленина в Кремле - в него попадали, наверное, только отличники-счастливчики. Но иных уж нет, а те далече. Кабинет Ильича отправили в "Горки", памятник - в парк "Мусейон". А в сквере вместо изгнанного во времена Ельцина монумента - белая каменная ваза с цветочками.

Маршрут построен, кажется, раз и навсегда, отчасти потому, что в Кремле не принято гулять. Как говорил один московский барин по другому поводу в вечно актуальной пьесе: "Нельзя ли для прогулок подальше выбрать закоулок?". Меж тем именно то, что выглядит "закоулком" у светлой громады Успенского собора, оказывается улицей, сохранившейся с XVII века.

Невестам на заметку

К тому времени, когда туристы доходят до маленькой церкви Ризоположения, которая была построена как домовая московских митрополитов, все так полны впечатлений, что кажется, что вполне достаточно полюбоваться ею с Соборной площади. Она и, правда, хороша. С изящным барабаном, увенчанным золотым куполом, похожим на шлем, она была построена в конце XV века как домовая церковь московских митрополитов. Ее пространство камерное, совсем не пафосное. Иконостас и стенные росписи сохранились с первой половины XVII века. А царские врата иконостаса - и вовсе с конца XVI века.

Но главное, в северной галерее церкви - собрание русской деревянной скульптуры четырех столетий - XV-XIX веков - с русского Севера, Ростова Великого, Новгорода и, конечно, Москвы.

Самая древняя - Святой Георгий, с аккуратными кудрями и в латах, которые резчик вырезал из дерева в деталях, с тщанием. От горельефа рубежа XIV-XV веков сохранился только фрагмент фигуры воина. Нет ни копья, ни дракона, убитого им. Но стать и благородство образа сохранились. Самая неожиданная работа - резное "Распятие (Голгофа)". Ее центральная часть напоминает гравюру с картины Рубенса "Удар копьем" 1620 года. Мастера Оружейной палаты, вырезая этот горельеф, разумеется, вносили свои дополнения. Но поразительно, насколько в этой резной картине все полно движения, как выразительны позы людей, как тревожно опускающееся клубящееся неба. Перед нами - кульминация мистерии. Она втягивает в действие не только всадников, стражников, уверовавшего - в кафтане и шапке вполне московского фасона, но и зрителей этого горельефа.

Ну, а самая популярная скульптура - Никола Можайского. Плоскостность его яркой фигуры контрастирует с точеными кистями рук и тонко вырезанным лицом. Этот образ, созданный в XVII веке для маленького храма Николы Гостунского, считался покровителем невест. Маленький храм Николы Гостунского, стоявший на Ивановской площади, разобрали еще при Николае I. А вот образ Николы Можайского до сих пор, говорят, в помощь девицам, раздумывающим о суженом.

Мобильный XII век

В первом храме, который стоял на месте нынешнего Благовещенского собора, во времена Дмитрия Донского в подклети хранили княжеские сокровища. Музеи Московского Кремля решили традиции не нарушать и разместили в подклети Благовещенского собора раритеты из кладов, найденных на территории Кремля в разное время.

Клады в Кремле находят с завидной регулярностью. То во время земляных работ в проезде близ Спасской башни в 1940 году обнаружили клад серебряных монет времен Золотой Орды и русских платежных слитков XIV века. То в середине 1960-х под Патриаршими палатами нашли византийские кресты-тельники XII века: золотые, украшенные лазуритом, мрамором, резьбой и гравировкой… То в артезианском колодце наткнулись на спрятанные лет восемьсот назад доспехи и оружие…

Средневековье, в котором важна лишь верность суверену да надежный меч, в зеркале кладов выглядит мобильной цивилизацией, в которой товары из Европы, Волжской Булгарии, Скандинавии могут встретиться в еще деревянной крепости на Москва-реке. Легкий меч из шестислойной стали, по клинку которого идет имя мастера на латыни ("Цецелин меня сделал") и непременное In nomini Domini ("Во имя Божье"), - выглядит идеальным оружием для всадника. Прибыл ли только меч или также его владелец из Западной Европы, мы не узнаем. Но рядом позолоченные серебряные браслеты с головами драконов на концах, серебряные подвески в форме жуков. Очевидно, что в XII веке здесь были в ходу украшения женщин викингов. И тут же - золотой перстень со вставкой и арабской надписью "Слава, и успех, и власть, и счастье владельцу сего". Перстень родом из XIII века, и, верно, служил амулетом своему владельцу в лесах Московии. Владельцу, потому что, судя по пожеланиям, перстень предназначен для мужчины.

Находки, представленные в подклети Благовещенского собора, доказывают, что и в деревянном Кремле XII века кипела жизнь многоязыкая, яркая, богатая. Слоган "Всегда на связи", кажется, подошел бы и всадникам из XII века.

В Приказном порядке

Если у вас ощущение, что в Кремле все клады найдены, вы ошибаетесь. Есть еще, что копать. Последние находки археологи сделали буквально в прошлом году в Большом Кремлевском сквере.

Раскопки здесь начались в 2019 году, аккурат перед пандемией. Было известно, что Приказы Московского княжества (по-нынешнему, министерства) находились где-то здесь. Об этом говорили и чертежи XVII-XVIII веков, и рисунки. Например, шведа Эрика Пальмквиста, который в 1673-1674 годах в "Записки о России" включил и рисунок Посольского приказа. Но найти остатки зданий рассчитывали только завзятые оптимисты.

Дело в том, что год спустя после рисунка шведского дипломата каменные здания Приказов, построенные в 1565-1591 годах, было решено разобрать. Дабы выстроить новые удобные здания для посольских и прочих дьяков и их помощников. Сейчас мы это бы назвали "реновацией". На месте "старых" Приказов в 1675-1683 году были возведены новые. Но и те простояли меньше века. В 1770 году их тоже разобрали, потому что расчищали место для возведения Большого Кремлевского дворца. Поэтому находка сводов "новых" Приказов 1680-х годов стала настоящей сенсацией.

Кроме сводов зданий, где в палатах корпели переписчики, несли челобитные просители, похаживали подьячие и даже думные дьяки, в археологическом слое этих веков нашли много разностей. Тут и обломки цветных печных изразцов (как же зимой без печи?), и расколотые глиняные чернильницы, и серебряный оклад иконы, и кувшин, и монеты XVII века, и подковки от сапог… Видимо, "приказные" люди, спеша по царским поручениям, второпях друг другу ноги отдавливали. Сейчас часть этих находок, как и сам раскоп, можно увидеть. Археологические объекты готовят для музейного показа.

Археологи рассчитывают копать дальше, открывая исторические слои, расположенные ниже трех с половиной метров под землей. Слои, где скрыт культурный слой поселений раннего железного века. Их относят к Дьяковской культуре VII века до н. э. - IV века н.э. Это балто-финно-угорские племена, что жили до V века между Волгой и Окой. Примерно пять веков спустя на этих землях появляются славяне.

Пока в ГИМе идет огромная выставка, посвященная эпохе железного века в Европе, совсем рядом, в центре Москвы, ты оказываешься на месте, где железный век под ногами. Плюс следующие полтора тысячелетия с хвостиком. Ощущение, что стрела времени, летящая из невообразимой дали веков, втыкается в землю прямо у твоих сандалий. Ее оперение дрожит в расплавленном воздухе лета. Толща земли оказывается синонимом времени, а зеленый холм с рекой под небом голубым - то ли причалом "реки времен", то ли порталом машины времени.