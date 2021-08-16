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16.08.2021 14:07
Рубрика: Экономика

Россияне в июле взяли рекордное число кредитов наличными

Текст: Александр Проценко

В июле россияне установили рекорд по взятию кредитов наличными. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ). По его данным, за месяц банки и финансовые организации выдали населению 1,7 миллиона ссуд - на 34% больше, чем в июле 2020 года.

Фото: Александр Корольков
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Кредитная статистика ОКБ, которое располагает информацией о примерно 97% российских заемщиков, сообщает, что выдачи нецелевых кредитов (наличными) в минувшем июле оказались рекордными второй месяц подряд. Аналитики фиксируют, что россияне значительно чаще стали брать взаймы небольшие суммы - так называемые "кредиты до зарплаты" (до 30 тыс. рублей).

За первое полугодие банки предоставили заемщикам 10,7 млн кредитов - это на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Генеральный директор Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Александр Викулин подчеркивает, что уже почти год число выданных микрозаймов растет темпами, значительно превышающими прошлогодние показатели. Он предположил, что во многом это связано с выдачей микрокредитов через интернет, упрощающей и ускоряющей процесс.

"В 2021 году доля онлайн-заявок составляет около 75% от общего числа заявок", - отметил Викулин.

Чаще брать микрозаймы стали в Москве и Санкт-Петербурге, а также Челябинской, Омской и Московской областях. Среди 30 регионов, где МФО очень популярны, стали реже туда обращаться жители Алтая, Архангельской и Белгородской областей, а также Приморского края.

В регионах Экономика Финансы Долги и кредиты Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Дальний Восток ЦФО Москва СЗФО Санкт-Петербург УрФО Челябинская область СФО Омская область ЦФО Московская область Рынок кредитования

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