В некоторых городах России начнут тестировать беспилотные автомобили

Тестирование беспилотных автомобилей без инженера-испытателя на борту в городских условиях в России может начаться в самое ближайшее время, рассказали "Российской газете" в минтрансе. Представители отрасли считают, что нужно подготовить нормативную базу и научить беспилотники иногда нарушать правила движения.

Технологически производители высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) уже готовы к выводу беспилотников на улицы городов. Сначала тестирование будет проходить в нескольких городах. "Для этого могут быть выбраны города, где эксперимент по опытной эксплуатации ВАТС проводится наиболее продолжительное время - Москва, Санкт-Петербург, инновационный центр "Сколково", Иннополис (Республика Татарстан)", - пояснили в минтрансе.

Созданием беспилотных автомобилей в России уже около десяти лет заняты несколько коммерческих компаний и научных институтов, например "Яндекс", КАМАЗ, Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ). Для взаимодействия участников процесса, включая бизнес, госструктуры и экспертов, создали некоммерческое объединение "Национальная технологическая инициатива (НТИ) "Автонет". В 2018 году начались испытания беспилотников на дорогах общего пользования, но с инженером-испытателем на борту.

В марте этого года в минтрансе сообщали, что тестировать беспилотные автомобили без участия инженера будут с 2021 по 2024 год. Разработанный министерством комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию таких беспилотников на дорогах общего пользования утвердил первый вице-премьер Андрей Белоусов. В нескольких регионах для проведения эксперимента предполагается создать зоны с сетями 5G.

Впрочем, как рассказали "Российской газете" в "Яндексе", там создают беспилотные автомобили, которые могли бы ездить по дорогам общего пользования независимо от условий внешней среды и развитости инфраструктуры. То есть для беспилотника не должно быть никакого внешнего источника данных, который может по каким-либо причинам пропасть или некорректно работать, будь то мобильная связь, GPS или данные с других автомобилей. Компании по всему миру стремятся сделать автомобили, для которых наличие инфраструктуры не является критичным, говорят в "Яндексе".

Там поясняют, что беспилотники уже могут двигаться самостоятельно. Но они должны научиться предсказывать изменения обстановки, так как не все участники движения ездят строго по правилам. То есть система должна по большому количеству косвенных признаков понимать, как будет изменяться ситуация и планировать самый безопасный маршрут.

Беспилотники еще только предстоит научить правильно реагировать на нештатные ситуации

Нужно также найти технологические решения для работы беспилотных автомобилей в условиях тумана или обильного снегопада, отсутствия дорожной разметки, добавляют в "Автонете". Также придется научить беспилотники правильно реагировать на нестандартные ситуации, например на выскочившего на дорогу ребенка. Если уже нельзя затормозить, человек объедет ребенка, выехав на встречную полосу. А для беспилотников придется разработать алгоритм отступления от правил в сложных ситуациях.

Сейчас принято следовать классификации беспилотников, предложенной в 2014 году профессиональной ассоциацией автомобильных инженеров (Society of Automotive Engineers, SAE). В техстандарте, который уже обновлялся трижды, выделено шесть уровней автоматизации автомобиля от ее полного отсутствия (нулевой уровень) до полной автономности (пятый уровень). Автомобили, не управляемые водителем или оператором дистанционно через каналы беспроводной связи и без находящегося в салоне водителя-инженера, относятся к четвертому или пятому уровням по SAE. Но "полностью беспилотные" автомобили пятого уровня автоматизации по SAE сейчас существуют только на уровне прототипов. "Несмотря на ряд все еще открытых вопросов технического и правового характера, эксперты ожидают начала массового выпуска автомобилей уровней SAE 3 и SAE 4 в течение ближайших пяти лет. По мнению экспертов, автомобили пятого уровня автономности появятся на дорогах значительно позже", - указывают в "Автонете".

Предстоит подготовить также правовую базу. Нормативное регулирование в США здесь продвинулось дальше, чем в России. Потому в штате Мичиган, неподалеку от Детройта, уже идет тестирование беспилотников "Яндекса" без человека за рулем, замечают в компании. В России для запуска эксперимента, в частности, нужно внести изменения в постановление правительства N 415. Ранее разработать изменения планировалось во II квартале. Сейчас в минтрансе говорят, что совместно с минпромторгом разработали проект изменений и внесли его в правительство. В "Автонете" добавляют, что подготовленные предложения проходят межведомственное согласование.

Есть и другой путь. Начать тестирование полных беспилотников можно в рамках положений об экспериментальных правовых режимах, предусмотренных федеральным законом N 258-ФЗ. Минтранс рассматривает предложения об установлении экспериментальных правовых режимов после их оценки со стороны минэкономразвития.

В "Автонете" указывают, что нужно в целом развивать внедрение перспективных технологий. Транспортная отрасль в России по итогам 2019 года, по данным KPMG, была определена одной из самых отстающих. Например, "большие данные" в отдельных продуктах и решениях используют всего 14% отраслевых компаний.