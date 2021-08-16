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16.08.2021 14:28
Рубрика: Происшествия

Потушены лесные пожары на площади 0,5 млн га

Текст: Алексей Дуэль

Лесным пожарным удалось за неделю с 9 по 15 августа ликвидировать горение на площади 493 тыс. га, сообщает Минприроды. По ситуации на понедельник, 16 августа, продолжается тушение еще 1,5 млн га леса.

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Наибольшее число пожаров ликвидировано в Якутии, Башкирии, Челябинской и Иркутской областях. Справиться с огнем в лесах удалось в 39 регионах страны - от Мурманской области до Чукотки.

Сейчас в России идет тушение 175 лесных пожаров в 19 регионах, уточнили в Минприроды, в том числе в Якутии, Башкирии, Мордовии, Чувашии, Курганской и Свердловской областях. В работах задействованы 8 455 человек, больше 1,5 тыс. единиц техники и десять воздушных судов. Кроме того, еще 62 воздушных судна ведут наблюдение за обстановкой в лесах. Режим ЧС введен в восьми регионах страны.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Правительство Минприроды Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Башкортостан Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь ДФО Якутия ПФО Башкортостан УрФО Челябинская область СФО Иркутская область Лесные пожары

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