Тело пятого погибшего при крушении Ми-8 подняли со дна озера

В понедельник спасатели подняли со дна Курильского озера тело еще одного погибшего при крушении вертолета Ми-8, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу камчатского главка МЧС.

За минувшие выходные при помощи глубоководных аппаратов и водолазов из воды удалось извлечь четыре тела, в том числе командира воздушного судна. Поиски остальных погибших продолжаются.

Напомним, 12 августа вертолет авиакомпании "Витязь-Аэро" с 13 пассажирами и тремя членам экипажа рухнул в Курильское озеро на Камчатке. Восемь человек выжили, двое из них находятся в реанимации.

По факту катастрофы расследуется уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.