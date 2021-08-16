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16.08.2021 04:46
Рубрика: Общество

Вулкан Шивелуч выбросил парогазовый столб на 3,5 километра

Текст: Ольга Коваль
Фото: Институт вулканологии ДВО РАН Фото: Институт вулканологии ДВО РАН
Фото: Институт вулканологии ДВО РАН

В понедельник камчатский вулкан Шивелуч произвел выброс пара и газа с примесью пепла на высоту до 3,5 километра, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС, ссылаясь на информацию Камчатской группы реагирования на вулканические извержения.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю
На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла на два километра

Шлейф от выброса ветром отнесло на 33 километра в юго-восточном направлении - в сторону Усть-Камчатского района. Как отмечают спасатели, незначительные пеплопады могут наблюдаться в Усть-Камчатске и селе Крутоберегово.

Воздушные трассы в районе исполина не пролегают. Туристических групп поблизости не зарегистрировано.

Как уже писала "РГ", Шивелуч активизировался в конце июля - после сильного землетрясения на Аляске. Сейчас на вулкане регулярно отмечаются пепловые выбросы, а по склонам сходит раскаленная лава. Ученые не исключают, что возросшая активность исполина может привести к мощному извержению.

Справка "РГ"

Шивелуч - один из наиболее крупных действующих вулканов Камчатки. Его высота - 3283 метра, возраст - 60-70 тысяч лет. Исполин включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота последнего 2500 метров.

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