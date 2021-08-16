Прокуратура опротестовала оправдательный приговор по делу о "ворах в законе"

- Прокуратура Томской области внесла апелляционное представление, которое через Томский областной суд направляется в 5-й Апелляционный суд с дислокацией в Новосибирске, - сообщил "РГ" представитель прокуратуры Павел Федько. - Именно там и будут рассматривать апелляцию. О сроках рассмотрения пока говорить не можем, подробности нарушений, которые мы увидели, также пока не озвучиваем.

Напомним, что еще в 2019 году в Томске задержали Николая Кузмичева, которому инкриминировали заработавшую за месяц до задержания статью 210.1 Уголовного кодекса РФ - "занятие высшего положения в преступной иерархии".

Это было первое уголовное дело по новой статье, которая карала лишь за положение в криминальной среде. Николай Кузмичев больше известен в определенных кругах как Коля Томский. Сообщалось, что в сферу его интересов попадала огромная территория. А звание "вора в законе" Кузмичеву якобы было присвоено еще в 2013 году. При задержании наличие криминального статуса сам Кузмичев отрицал.

Рассматривалось дело в суде почти год, и 2 августа присяжные сказали, что вина не доказана. Через три дня судья зачитал оправдательный вердикт.

По закону приговор, вынесенный на основании решения присяжных, не может быть обжалован по сути, а только с точки зрения процедуры - если он был вынесен с процессуальными нарушениями.

Как считают эксперты, вероятность того, что приговор в итоге отменят, довольно велика.

Действительно, процент отмененных оправданий присяжными, по официальным данным, превышает 90 процентов. И в этом есть вина и самих "судей из народа".

Так, причиной одной из громких отмен стал... банкет. Оправданный гражданин просто пригласил всю коллегию присяжных заседателей в ресторан, чтобы отпраздновать их решение. Все приглашенные пришли. Банкет удался. Но приговор был из-за этого отменен.

Нередко причиной отмены становятся дружеские отношения кого-то из присяжных с родней подсудимого - уже после вердикта выясняется, что эти люди вместе когда-то работали, учились, жили по соседству. Потом такая информация становится основанием для отмены.

Пару лет назад после одного громкого уголовного процесса, по которому присяжные вынесли оправдательный вердикт, прокуратура показала любопытный сюжет. На нем "судья из народа" на детской площадке встречается с гражданином, в котором опознали родного брата подсудимого. Полчаса беседы завершились передачей , как говорится, из рук в руки увесистого пакета. Гадать, что там было, не имело смысла - заседатель пересчитывал купюры под камерой.

Кстати, за заседателем специально не следили - камера была установлена на жилом доме, где присяжный и проживал. Просто камеру развернули, чтобы она показывала новенькую детскую площадку. Развернуть камеру решили сами жители, чтобы заметить вандалов, из-за которых площадку пришлось недавно ремонтировать.

Еще одно оправдание было отменено после того, как стали известны высказывания одной из заседательниц - она бурно и долго в соцсети обсуждала преступление, на суд по которому ее позже пригласили.

Компетентно

Алексей Куприянов, почетный адвокат России:

- Приговоры, вынесенные присяжными отменяются часто. Это вызвано и особенностями усложненной судебной процедуры, неопытностью и недисциплинированностью участников процессов, а также ошибками самих "народных судей". Да и профессиональные судьи иногда совершают фатальные ошибки.

В уголовно-процессуальном законе перечислены только общие основания для отмены оправдательного приговора.

Чаще всего встречаются нарушения, которые повлияли на существо данных присяжными ответов на вопросы суда. Состав таких нарушений, из-за которых отменяется приговор, в законе не конкретизирован. Поэтому за годы работы судов присяжных в России наработана большая судебная практика. О ней сказано в постановлении Пленума Верховного суда № 23 за 2005 год.

Отменят приговор, в частности, из-за незаконного состава коллеги присяжных. Чаще всего это сокрытие данных, исключающих участие в коллегии. Не могут быть присяжными граждане, не владеющие в достаточной степени русским языком, чиновники на государственных и муниципальных должностях, пенсионеры более 65 лет, военнослужащие и отставники в течение 5 лет после увольнения. "Правило 5 лет" не распространяется на солдат-срочников. Судьи, прокуроры, следователи, сотрудники ФСИН и другие силовики, включая судебных приставов, не могут быть присяжными во время службы или работы на гражданских должностях и в течение 5 лет после увольнения. То же правило - для нотариусов, адвокатов и частных детективов. Священнослужителям также нельзя, по понятным причинам.

Особая процессуальная причина отмены приговоров присяжных - нарушение порядка замены присяжного заседателя запасным. Или присутствие запасного присяжного в совещательной комнате при вынесении вердикта. За этим должны следить председательствующий судья и судебные приставы. Не уследили - приговор будет отменен.

Во избежание отмены следует следить даже за временем, хотя, полагаю, для отмены именно оправдательного приговора фактор времени не должен был бы считаться существенным.

Тем не менее закон устанавливает, что единогласное решение по всем поставленным перед присяжными судьей вопросам они могут вынести хоть за пять минут. А если решение у народных судей хотя бы по одному вопросу образуется не единогласное, то будьте добры сидеть в совещательной комнате и совещаться не менее трех часов.

Важной для устойчивости вердикта является и такая особенность. В присутствии присяжных можно исследовать только те обстоятельства дела, доказанность которых потом будет устанавливаться присяжными в совещательной комнате. Никакие процессуальные вопросы в присутствии присяжных не обсуждают. Например, данные о личности подсудимого исследуются с участием присяжных лишь в той мере, в какой они необходимы для установления отдельных признаков состава преступления. С участием присяжных заседателей не исследуются факты его прежней судимости, характеристики, справки о состоянии здоровья, о семейном положении и другие данные, способные вызвать предубеждение присяжных против подсудимого.

С этой точки зрения статья 210.1 УК РФ, сложна для судов с участием присяжных, поскольку фактически любое доказательство прокурора само по себе может вызвать у присяжных недопустимое предубеждение. Если до присяжных доведена такая информация, например, о судимости человека, то судья должен сказать об этом перед тем, как присяжные уйдут в совещательную комнату.