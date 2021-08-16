Почему автомобили на газе не могут завоевать рынок

Продажи автомобилей на газе в России за последние пять лет выросли в пять раз, но доля таких машин сейчас составляет всего 2,6% от общего объема продаж. Такие данные приводят аналитики автомобильного портала "Дром". Эксперты считают, что машины с газобаллонным оборудованием так и не смогут потеснить машины на бензине, хотя бензин на треть дороже газа. Да и как долго продержится такое соотношение цен в рознице, неизвестно. В опте стоимость газа уже приблизилась к бензину - 52 тыс. рублей против 58,5 тыс. рублей за тонну АИ-92 и обогнало дизельное топливо, которое сейчас стоит 50,9 тыс. рублей за тонну.

В 2016 году газомоторные автомобили составляли всего 0,5% от всех продаж. Больше всего их продается в регионах Северного Кавказа. Например, в Чечне доля таких машин составляет около 30%, в Дагестане - 25%, в Северной Осетии и Карачаево-Черкесии - 20%. Но сейчас распространению автомобилей на газе не помогают даже госсубсидии. В июне прошлого года было принято постановление правительства о субсидировании 60% расходов для граждан при переводе автомобилей с бензина на газ. Но за год доля продаж таких автомобилей выросла всего лишь с 2,4% до 2,6%.

В итоге Россия, обладая крупнейшими в мире запасами природного газа, даже не входит в десятку стран - лидеров по использованию техники, работающей на газомоторном топливе, замечает начальник управления стратегического маркетинга Минского автомобильного завода (МАЗ) Олег Журавлев. Аналитики считают, что скептическое отношение рынка к автомобилям на газе связано с недостаточным развитием инфраструктуры, конкуренцией с гибридными машинами, а также с трудоемким процессом согласования и установки баллонов.

Но меньшая стоимость газа по сравнению с бензином может оказаться значимой для владельцев коммерческих автопарков. Отчасти так и происходит. Сейчас многие компании-партнеры покупают автомобили на газомоторном топливе или переоборудуют транспортные средства, делится наблюдениями директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России Эдуард Миронов. По его мнению, распространение автомобилей на газе в России помимо неразвитой инфраструктуры сдерживает их относительная дороговизна по сравнению с дизельными автомобилями.

Газовых заправок меньше. Так что даже если удастся сэкономить на топливе, ожидания на заправках приведут к потерям времени, а значит, к более долгому сроку окупаемости, поясняет он. Кроме того, автомобили на газе имеют низкий запас хода тягачей - средний пробег на стандартном количестве баллонов составляет 400-500 километров.

Газ на треть дешевле бензина, но газовых заправок заметно меньше, потому приходится выстаивать очереди. Потеря времени нивелирует выгоды от использования газомоторного топлива

Владельцам автомобилей на газе сложно прорабатывать логистику перевозок с учетом удаленности заправочных станций, соглашается Журавлев. К тому же пока нет приборов, позволяющих точно измерять расход газа. Тем не менее за последние годы эта отрасль определенно сделала шаг вперед, уверен он.