Почему автомобили на газе не могут завоевать рынок

В 2016 году газомоторные автомобили составляли всего 0,5% от всех продаж. Больше всего их продается в регионах Северного Кавказа. Например, в Чечне доля таких машин составляет около 30%, в Дагестане - 25%, в Северной Осетии и Карачаево-Черкесии - 20%. Но сейчас распространению автомобилей на газе не помогают даже госсубсидии. В июне прошлого года было принято постановление правительства о субсидировании 60% расходов для граждан при переводе автомобилей с бензина на газ. Но за год доля продаж таких автомобилей выросла всего лишь с 2,4% до 2,6%.
В итоге Россия, обладая крупнейшими в мире запасами природного газа, даже не входит в десятку стран - лидеров по использованию техники, работающей на газомоторном топливе, замечает начальник управления стратегического маркетинга Минского автомобильного завода (МАЗ) Олег Журавлев. Аналитики считают, что скептическое отношение рынка к автомобилям на газе связано с недостаточным развитием инфраструктуры, конкуренцией с гибридными машинами, а также с трудоемким процессом согласования и установки баллонов.
Но меньшая стоимость газа по сравнению с бензином может оказаться значимой для владельцев коммерческих автопарков. Отчасти так и происходит. Сейчас многие компании-партнеры покупают автомобили на газомоторном топливе или переоборудуют транспортные средства, делится наблюдениями директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России Эдуард Миронов. По его мнению, распространение автомобилей на газе в России помимо неразвитой инфраструктуры сдерживает их относительная дороговизна по сравнению с дизельными автомобилями.
Газовых заправок меньше. Так что даже если удастся сэкономить на топливе, ожидания на заправках приведут к потерям времени, а значит, к более долгому сроку окупаемости, поясняет он. Кроме того, автомобили на газе имеют низкий запас хода тягачей - средний пробег на стандартном количестве баллонов составляет 400-500 километров.
Владельцам автомобилей на газе сложно прорабатывать логистику перевозок с учетом удаленности заправочных станций, соглашается Журавлев. К тому же пока нет приборов, позволяющих точно измерять расход газа. Тем не менее за последние годы эта отрасль определенно сделала шаг вперед, уверен он.