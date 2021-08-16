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16.08.2021 12:44
Рубрика: Культура

Фестиваль "Короче" откроется новой картиной Петра Буслова "БУМЕРанг"

Текст: Сусанна Альперина
Фото: пресс-служба фестиваля "Короче"

В понедельник объявлено, что фильмом открытия IX фестиваля короткометражного кино "Короче" станет новая картина Петра Буслова - "БУМЕРанг". Фестиваль откроется уже в конце недели, 20 августа в одном из старейших кинотеатров Калининграда "Заря". Главные роли в картине сыграли Дмитрий Нагиев, Тимофей Трибунцев, Елена Север, Владимир Сычев, Клим Шипенко, Роман Мадянов, Светлана Устинова, Максим Виторган, Анна Уколова и другие. Фильм выйдет в широкий прокат этой осенью.

Фото: Пресс-служба фестиваля "Короче"
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"Мой новый фильм "БУМЕРанг" - это сплав эмоций, ярких актерских работ и жанрового стоминутного драйва! Здесь я не изменяю своему стилю, своим героям, которых создал за 20 лет, а как бы подшучиваю сам над собой и проверяю насмотренность зрителей! А также передаю приветы моим любимым режиссерам Квентину Тарантино, Мартину Макдонаху, Джиму Джармушу, Гаю Ричи и братьям Коэн! Также зрителя ждет крутой саундтрек, который выйдет отдельно, с закадровыми репликами героев, как в старые добрые времена! В фильме есть композиторская музыка и так называемая (закадровая музыка) трековая часть! Не обошлось без Сергея Шнурова, в фильме очень важная драматургическая задача лежит на треке "Москва"! Мы снова вместе спустя 15 лет после работы над вторым "Бумером". Для меня этот фильм - испытание, он притворился некой белой овечкой, когда пришел ко мне, оказался волком в овечьей шкуре! Прилетел бумерангом и потребовал многих жизненных ответов и решений! Для меня это "Бумер", но "Бумер" другой, современный, как срез того мира, о котором я рассказывал 20 лет назад, но срез современный, где реальность диктует новые социальные правила и законы, где требуется казаться, а не быть!!! Смотреть только в кинотеатрах!!!", - эмоционально высказался Буслов в преддверии эксклюзивной премьеры картины (цитируется про релизу пресс-службы фестиваля, присланному в "РГ").

В основе сюжета - история владельца фармацевтического бизнеса Эдика (Дмитрий Нагиев), который привык управлять и все контролировать. Но судьба преподносит ему неожиданный сюрприз...

"Понятно, что от режиссера фильма "Бумер" мы ждем еще одного "Бумера", - говорит режиссер Клим Шипенко, который сыграл в "БУМЕРанге" одну из ролей. - И когда фильм называется "БУМЕРанг", мы, конечно же, хотим "Бумер 3" или "Бумер 4" или "Бумер ноль", приквел. Мы хотим, чтобы Петр Буслов еще раз погрузил нас в эту бумерскую сагу, мы все думаем об этом. А что там на самом деле происходит, Петр нам продемонстрирует".

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