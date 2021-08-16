В Ивангородской крепости пройдет хоровой фестиваль

В Ивангородском музее-крепости пройдет Второй хоровой фестиваль, на который соберутся лучшие хоры Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Северо-Западного региона.

Стены одной из самых древних крепостей России, которая помнит рыцарей Ливонского ордена, Северные войны Петра Великого, Первую и Вторую мировые войны, станут эффектными естественными декорациями для большого музыкального праздника.

Как сообщили организаторы, за два дня, 28 и 29 августа, на сцене выступят несколько десятков блестящих хоровых коллективов, среди которых - Детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга, хор Санкт-Петербургского государственного университета под руководством Эдуарда Кротмана, Академический хор Петрозаводского государственного университета, имеющий многовековую историю, и многие другие.

На фестивале прозвучит российская и зарубежная классика ("Александр Невский" Прокофьева, "Реквием" Моцарта, "Кармина Бурана" Орфа), народная музыка, музыка кино и современной эстрады. Всемирно известные хоровые дирижеры, как, например, Романс Ванагс (Латвия), будут давать мастер-классы.

Кульминациями праздника станут гала-концерты больших сводных хоров. Второй день завершит лирическая опера Чайковского "Иоланта" в постановке Мурата Калова. Главную роль в ней исполнит необыкновенная певица Нафсет.

По словам маэстро Михаила Голикова, известного дирижера - не только симфонического, но и хорового, хоровое творчество - самое масштабное, массовое и потому непременно создает атмосферу грандиозного праздника.