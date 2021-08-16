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16.08.2021 20:59
Рубрика: Происшествия

На Дону с помощью дронов выявили свыше 20 нарушителей ПДД

Текст: Николай Грищенко
Фото: ГИБДД по Ростовской области Фото: ГИБДД по Ростовской области
Фото: ГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области сотрудники ГИБДД и Росгвардии с помощью беспилотных летательных аппаратов "Орлан" выявили более 20 нарушителей правил дорожного движения.

Совместная операция двух ведомств прошла на 20-м километре автодороги "Ростов-Волгодонск".

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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Как сообщили "РГ" в региональном управлении ГИБДД, особое внимание в ходе рейда уделялось такому нарушению, как выезд на полосу встречного движения, там где это запрещено.

"Беспилотник развивает скорость до 100 км/ч и имеет большой запас хода. В течение нескольких часов он способен вести наблюдение. При этом, аэрофотосъемка происходит в режиме реального времени, а изображение выводится на монитор наземного мобильного комплекса", - сообщили в ведомстве.

При обнаружении нарушителя информация передается экипажу ДПС, которые привлекают лихача к ответственности. Санкции предусматривают штраф в размере 5000 рублей, либо лишение права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев.

Напомним, что использование беспилотников для обеспечения безопасности дорожного движения и выявления нарушений ПДД ведется в 17 регионах России. Дроны задействованы на аварийно-опасных участках дорог, где отсутствуют автоматические комплексы фотовидеофиксации.

Фото: ГИБДД по Ростовской области
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