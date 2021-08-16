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16.08.2021 07:00
Рубрика: Дороги

В 17 регионах РФ начали использовать дроны для выявления нарушителей ПДД

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В 17 регионах России подразделения ГИБДД и Росгвардии начали использовать беспилотники для обеспечения безопасности дорожного движения и выявления нарушений ПДД. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-центр МВД России.

Фото: Пресс-служба УГИБДД МВД по Республике Крым
В Крыму ГИБДД начала штрафовать нарушителей с помощью коптеров

Беспилотники используют в Адыгее, Бурятии, Ингушетии, Татарстане и Удмуртии, а также в Забайкальском, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, в Амурской, Воронежской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Свердловской и Тюменской областях и в Москве.

Дроны задействованы на тех аварийно-опасных участках дорог, где отсутствуют автоматические комплексы фотовидеофиксации. По данным специалистов, использование беспилотников наиболее целесообразно для выявления административных правонарушений, связанных с выездом на встречную полосу и пересечения дорожной разметки, а также для информирования о дорожной ситуации.

В МВД пояснили, что там, где применяется дрон, находится наряд ДПС, которому передаются данные о правонарушениях. Затем сотрудники принимают меры по привлечению нарушителя к ответственности. Оповещение участников дорожного движения о контроле участков трасс с помощью беспилотников осуществляется через СМИ

Ранее сообщалось, что МВД России изучает возможность оснащения автомобилей Госавтоинспекции светосигнальной балкой с функциями видеонаблюдения и фотовидеофиксации. Специалисты считают, что "умные балки" с камерами позволят выявлять в транспортном потоке проблемных водителей, а также машины, числящиеся в угоне.